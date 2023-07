PicniK terá edição especial de Dia dos Pais no Museu do Catetinho

Tradicional encontro candango reúne moda, arte, design, gastronomia, atividades gratuitas e DJs

No dia 05/08, das 13h às 22h, o Museu do Catetinho recebe a edição especial de Dia dos Pais do tradicional encontro da família brasiliense, o PicniK. Com entrada gratuita até as 16h (após este horário, é necessária a colaboração com 1kg de alimento não perecível destinado ao programa Abrace), o evento propõe uma rica grade de atrações com classificação livre, voltada para toda a família, buscando possibilitar a aproximação entre pais, filhas e filhos, por meio da realização de atividades lúdicas e educativas que incentivem a consciência.

Além de ter estacionamento amplo e gratuito, o espaço conta com nova entrada pelo Country Club. Haverá ainda uma van gratuita, partindo da Rodoviária do Plano Piloto, possibilitando amplo e fácil acesso ao evento.

A realização, que conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), acontece, pela primeira vez, neste espaço fundamental para a história de Brasília, que é o Museu do Catetinho. Mantendo a proposta de revitalizar e ressignificar territórios candangos, no fim de semana que antecede a data comemorativa dos pais, o PicniK reapresenta à comunidade um de nossos preciosos museus, cujo acervo estará aberto à visitação até 20h, sem necessidade de retirada de ingresso antecipado.

SERVIÇO

PicniK – edição de Dia dos Pais

5 de agosto, das 13h às 22h

Programação completa e mais informações em https://www.instagram.com/picnikbsb/