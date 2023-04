PicniK celebra aniversário de Brasília com música, gastronomia e arte

Evento acontece na Praça Portugal e conta com apresentação internacional e inédita da banda cult americana Brian Jonestown Massacre

Brasília está prestes a comemorar mais um aniversário e, para celebrar o próximo 21 de abril, o PicniK, projeto que há 11 anos se consolidou como referência da cidade, preparou uma programação multicultural imperdível para todas as idades. Em 2023, seguindo a proposta de ocupar espaços públicos mágicos e subutilizados do Quadrado, o evento acontece na Praça Portugal, a partir das 13h e conta com diversas atrações locais, nacionais e internacionais, além de eixos temáticos que garantem proporcionar um dia inteiro de lazer aos candangos.

Música para comemorar

Com entrada gratuita até às 16h, o PicniK traz ao Brasil, pela primeira vez, a banda Brian Jonestown Massacre, ícone do rock psicodélico e da cena indie norte-americana. Outros grupos e nomes de peso como Firefriend e Joe Silhueta, além da tradicional e cerratense Orquestra Alada e da estréia do projeto Gharana Eletroacústica – uma união da banda Tartamudo com o cineasta e tocador de sitar André Luiz Oliveira – , prometem proporcionar uma experiência inesquecível para o aniversário da cidade.

Para os amantes e colecionadores de discos, a Feira do Vinil oferece um espaço exclusivo para o público se deleitar com a cultura dos antigos bolachões. Serão mais de 10 lojas trazendo pechinchas, preciosidades e novidades, levando a experiência musical também para os lares brasilienses.

Outra atração importante é o lendário DJ Marky. Diretamente de São Paulo, ele aterrissa, a convite da Claro Música, no ônibus vibrante da Disco’n’Funk, agitando o público com pérolas do groove e com um set exclusivo e inédito, na cidade, de black music.

Atividades para desfrutar

Pensando nas crianças, o evento oferece, durante todo o dia, diversas áreas com variadas opções de brincadeiras, espetáculos, práticas educativas e até uma biblioteca com rodas de leitura dedicadas às famílias com bebês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o público adulto as possibilidades de entretenimento também são enormes. O desafio é conseguir aproveitar um pouco de tudo que o evento proporciona. Atividades para movimentar o corpo e equilibrar a mente como meditação, yoga e acrobacias, além de atendimentos para relaxar como massoterapia, acupuntura, entre outras práticas holísticas fazem parte da programação.

Economia criativa candanga

Com intuito de dar visibilidade às marcas, produtos e artistas da cidade, centenas de empreendedores criativos que transitam pela arte, moda e decoração estarão presentes no PicniK. Para quem quer dar aquele tapa no visual, a dica é o Espaço Belezas, por lá o público encontra conceituados cabeleireiros, trancistas e barbeiros da cidade.

Gastronomia para todos os públicos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Praça de Alimentação, chefs renomados, jovens talentos e os food trucks queridinhos do DF estarão presentes para retratar a diversidade, a qualidade e a riqueza da gastronomia brasiliense. Pensando nas pessoas com restrições alimentares, o evento conta também com uma Área Vegana, que oferece quitutes saborosos e saudáveis, incluindo todo mundo no rolê.

A entrada do PicniK é gratuita, porém, a partir das 16h para acessar o perímetro do evento é solicitada a doação de 1kg de alimento. Não é permitida a entrada com bebidas e alimentos. O encontro, indicado para todas as idades, é uma ótima oportunidade de passeio com a família, cachorros, vizinhos, paqueras e amigos. Preparem as cangas, os óculos de sol e venham celebrar essa data tão importante numa terapia coletiva autenticamente candanga.

SERVIÇO

PicniK Festival

DIA: 21 de abril de 2023

HORÁRIO: das 13h às 23h

LOCAL: Praça Portugal (prox emb EUA)

ENTRADA: Gratuita até às 16h. Após este horário será necessária a colaboração com 1 Kg de alimento não perecível para o programa Abrace. Proibida a entrada com bebidas e comidas.

CLASSIFICAÇÃO: Livre

PARCEIROS: Infinu Comunidade Criativa (@infinubsb) e Alfredo´s Pizzaria

FOTOS EDIÇÕES ANTERIORES: https://www.facebook.com/pg/PicniKBsB/photos/

ASSESSORIA DE IMPRENSA/COMUNICAÇÃO: La Pauta Comunicação: [email protected] | 61. 98168.7402CONTATO COMERCIAL (expositores, ativações etc): [email protected] | 61 99800.7990