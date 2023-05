Péricles e Ferrugem vão homenagear Alcione no Prêmio da Música Brasileira

Juntos, eles cantarão um medley de três sucessos da cantora: Meu Vício é Você, Estranha Loucura e Um Ser de Luz

A festa de entrega Prêmio da Música Brasileira (PMB), que vai ocorrer no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, terá o dueto inédito dos cantores Péricles e Ferrugem, em uma homenagem à cantora Alcione, que completa 50 anos de carreira em 2023.

Juntos, eles cantarão um medley de três sucessos da cantora: Meu Vício é Você, Estranha Loucura e Um Ser de Luz, esta última em homenagem a Clara Nunes, uma das grandes amigas de Alcione.

Outro encontro já divulgado pela produção do PMB é o que vai juntar no palco, também pela primeira vez, as cantoras Maria Bethânia e Gloria Groove. Assim como Péricles e Ferrugem, elas vão cantar músicas do repertório de Alcione.

Groove é uma das indicadas do PMB na categoria Melhor Intérprete de Música Urbana, ao lado de Baco Exu do Blues, Criolo, Gloria Groove, Iza e Xênia França.

Entre os outros indicados nas diversas categorias estão Anitta, que aparece na categoria Especiais, na subdivisão Lançamento em Língua Estrangeira com o álbum Versions of Me, Chico César, Maria Rita, Marília Mendonça, Roberto Carlos, Alaíde Costa, Gilberto Gil e os grupos Bala Desejo, MPB4 e Banda de Boca.

A cerimônia de entrega do 30º Prêmio da Música Brasileira será apresentada por Felipe Neto e Lázaro Ramos.

Estadão Conteúdo