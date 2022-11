Pedro Ferreira lança seu primeiro álbum no Clube do Choro

‘ReCanto’ será lançado na próxima quarta (16), às 21h. A direção musical é de João Ferreira, seu irmão, produtor musical e integrante do Natiruts

O músico Pedro Ferreira lança seu primeiro álbum, ReCanto, interpretando composições de Clodo Ferreira, seu pai, em releituras que trazem a estética nordestina do forró como principal referência. A direção musical é de João Ferreira, seu irmão, produtor musical e integrante do Natiruts.

O álbum é uma homenagem dos irmãos Pedro Ferreira e João Ferreira à obra do pai e traz composições de vários momentos de sua carreira, como as parcerias de Clodo Ferreira com os irmãos Climério e Clésio (Conterrâneos, Tiro Certeiro, Por um Triz, Balé e Silêncio Agrário), Dominguinhos (Carece de Explicação e Querubim), Petrúcio Maia (Cebola Cortada) e Cezzinha (Já com Saudade), além de uma composição própria do Clodo (Pedra Lapidada).

Para o show de lançamento de ReCanto, Pedro Ferreira (intérprete e percussionista) vem acompanhado de seu irmão, João Ferreira (violões – nylon e doze cordas), Ronny Freitas (sanfona), George Lacerda (percussão), Bruno Patrício (flauta) e Vavá Afiouni (baixos). O show conta também com as participações especiais de Maísa Arantes, cantando e tocando rabeca em Pedra Lapidada, e do grande homenageado, Clodo Ferreira, em Querubim.

A produção musical do álbum é de João Ferreira e a mixagem e masterização de Daniel Felix. As capas dos singles Já com Saudade, Carece de Explicação e do álbum ReCanto tiveram André Gonzales como Designer Gráfico e fotografia de Paula Carruba.

Toda a produção do álbum é independente e não conta com nenhum tipo de patrocínio ou financiamento externo. O projeto recebeu o apoio de Alexandre Carlo, do Natiruts, que disponibilizou seu estúdio para gravação e todos os músicos que atuaram na gravação participaram ou de forma voluntária ou com cachês simbólicos, possibilitando a realização dessa tão sonhada homenagem.