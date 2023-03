Paula Toller lança turnê em Brasília

“Amorosa” vem à capital em setembro

A cantora Paula Toller retorna à capital em 23 de setembro trazendo a turnê “Amorosa”, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No repertório, além dos grandes sucessos, Paula apresentará uma canção inédita, gravada recentemente.

“Com muita emoção, vamos tocar pela primeira vez a música ‘Perguntas’, do Beni Borja, meu saudoso amigo e parceiro nos primórdios do Kid. ‘Amorosa’ é uma celebração de toda minha carreira, mas também um propósito de vida daqui pra frente”

O repertório é uma antologia de toda sua carreira solo e no Kid Abelha, com direção musical e arranjos do lendário produtor Liminha, que também participa dos shows.

A direção de arte e cenários são do consagrado arquiteto e designer Gringo Cardia com imagens do pintor e tapeceiro modernista Genaro de Carvalho.

Grandes clássicos de 40 anos de carreira compõem o set list, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu quero, entre outras, celebrando a especial conexão da artista com seu público. A fabulosa banda tem Liminha com seu violão envenenado, mais Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal) , Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

Sobre

Paula Toller é cantora e compositora brasileira, considerada uma das melhores vozes soprano lírico da música popular brasileira. A carreira de Paula Toller se funde com a da banda Kid Abelha, um dos maiores fenômenos da música nacional, com mais de 10 milhões de discos vendidos, uma imensa coleção de hits e discos de ouro, platina e diamante. A banda encerrou suas atividades em pleno sucesso, e Paula segue seduzindo os fãs brasileiros com sua voz inconfundível e uma bem sucedida carreira solo, com shows de alto nível e ótimas letras, além de muitos prêmios. Nos últimos anos, o público vem se renovando através das redes sociais, com milhares de jovens interpretando seus hits em diversos estilos.

Serviço:

Paula Toller – “Amorosa”

Dia: 23 de setembro (Sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: 20h (abertura dos portões)

Classificação Indicativa: acima de 18 Anos (12 a 17 anos somente acompanhado dos pais ou responsável legal)

Ingressos a partir de R$ 80 (meia-entrada) no site Alpha Tickets