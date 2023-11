Paul McCartney anuncia show surpresa no Clube do Choro

O tradicional espaço na capital do País tem capacidade para cerca de 420 pessoas. Os ingressos já se esgotaram

O ex-Beatle Paul McCartney acaba de chegar no Brasil, mas já causou alvoroço com uma novidade. O músico anunciou um show intimista no Clube do Choro, em Brasília, nesta terça-feira, 28.

O tradicional espaço na capital do País tem capacidade para cerca de 420 pessoas. Os ingressos são limitados e estavam à venda no site Eventim, mas já se esgotaram. Um link foi enviado para quem já tem entradas para o show no estádio Mané Garrincha no próximo dia 30.

O início da passagem de Paul pelo Brasil está previsto para a próxima quinta-feira, 30, no estádio Mané Garrincha. O músico tem apresentações marcadas em vários locais até o dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Serviço

Paul McCartney no Clube do Choro – show surpresa

Terça-feira, 28 de novembro

No Clube do Choro de Brasília

A partir das 18h

Ingressos esgotados