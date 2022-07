Patrono Festival fomenta cultura urbana no DF

Evento traz grandes nomes do trap e do funk, como Xamã Kevin O Chris, MD Chefe, entre outros. Haverá espaço para artistas independentes promoverem seus trabalhos

Música, cultura urbana e sofisticação se unem no Patrono Festival, evento de trap e funk que nasce com a proposta de descentralização de grandes festivais do gênero, localizados em sua maioria no eixo sudeste do país. O evento ocorre dia 07 de setembro, na Prainha da Asbac, a partir das 14h, com grandes nomes da música nacional. Os ingressos já estão à venda no site Furando a Fila.

O line-up do evento é integrado por Xamã, Kevin O Chris, MD Chefe, Domlaike, Froid, Delacruz, Menestrel, Jovem Dex, Pacificadores, Senxgang, Caio Hot e DJA. Além dos shows, o projeto, assinado pela Unnu Entretenimento, pretende fomentar a cultura no Distrito Federal com espaços reservados, dentro do festival, para artes plásticas e visuais. Stands para marcas independentes também serão disponibilizados.

“Nós, como organizadores e idealizadores do projeto, nos sentimos na obrigação de oferecer a melhor experiência para o público de música urbana do DF. Queremos unir pessoas de todas as idades, classes sociais e localidades da cidade por um amor em comum: a rua e toda cultura e visceralidade que nela existe”, explica o produtor artístico do festival, Vinícius Santos.

Patrono

Cada parte do Patrono Festival foi pensada nos mínimos detalhes para oferecer uma experiência completa de imersão no mundo das artes. Começando pela escolha do nome, Patrono: algo ou alguém que defende uma causa, um ponto de vista.

“O Patrono é mais que um simples festival de música, é uma oportunidade de apoiar a produção artística local e a cultura urbana das cidades pelo Brasil. Com esse projeto, também propomos a diversificação de opções de entretenimento ao consumidor brasiliense, mostrando que com um preço acessível pode se ter um evento de alto padrão em um local de qualidade”, finaliza Vinícius Santos.