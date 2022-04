Parque da Cidade recebe a Feira Beba do Quadrado

Com entrada franca, evento conta com mais de 110 torneiras de cerveja artesanal de marcas locais e nacionais, comidinhas e atrações musicais

A Feira Beba do Quadrado está de volta ao Parque da Cidade. Para a alegria dos apaixonados por cervejas artesanais, pela primeira vez, o evento vai contar com um número maior de torneiras com chopes: serão mais de 110 dos mais variados tipos para saborear. Com entrada gratuita, o festival acontece nos dias 30 de abril e 1º de maio no Estacionamento 04 e recebe, também, artistas locais em apresentações musicais para não deixar ninguém parado.

Durante os dois dias, o público poderá comprar e provar rótulos das marcas Bezy, Dourado, Corina, Bracitorium, Cruls, BrotherBrew, Julius, Ayres, Kombeer, Quatro Poderes, Dona Maria, Madstein, Fermentaria, Corrupta, Órbita, entre outros.

Para acompanhar as bebidas, a feira ainda conta com comidinhas da Don Vitorio BBQ Texanos BBQ e Churros do Tio, que são a combinação perfeita para degustar com as cervejas. Entre as opções, Arroz carreteiro feito no disco de arado (R$ 20), Costela fogo de chão (R$ 40), Costelinha suína defumada por 8 horas em lenha frutífera (R$ 35), Cupim defumado por 12 horas em lenha frutífera (R$ 40), Ancho na parrilla (R$ 40) e Picanha na parrilla (R$ 45).

Há ainda os saborosos Pão de alho (R$ 10), Queijo coalho com melado de cana (R$ 15), Hambúrguer artesanal defumado (R$ 30), Frango (R$ 30 – seis unidades) e Porção de linguiça artesanal com farofa (R$ 30).

Por R$ 40 cada, o público pode optar por uma porção de 200g de Brisket, Maminha ou Chicken Drumstick (coxinha de frango) + purê ou salada de repolho coleslaw. Para quem for acompanhado, uma boa pedida é o Combo família (R$150), que dá direito a 700g de carne e 7 coxinhas + acompanhamentos.

Entre as opções de sanduíches, Choripan (R$ 30): pão, linguiça, queijo e molho chimichurri ou vinagrete; e o Pulled pork (R$ 30): copa lombo defumado e desfiado, queijo, molho barbecue e picles.

E para animar ainda mais o festival, a programação musical conta com atrações locais de peso, como Quadra, Feito na Hora, Culpa Minha, Naticongoo e Banda Magnata, no sábado (30/04). No domingo (01/05) é a vez de Marcelo Pesper Acoustic Hits, Bartô Blues & convidados, Barão Vermelho Cover, Voodoo One e Violeta Groove.

Neste ano, a feira está mais moderna. A fim de eliminar filas e garantir maior segurança para todos por conta da Covid-19, as compras serão feitas via aplicativo “Beba do Quadrado”. Com ele, os visitantes poderão fazer os pagamentos, consultar o cardápio e consultar a agenda futura da feira.

As transações feitas pelo app são geridas pela multinacional Ebanx, que é responsável pelo processamento do Spotify, AliExpress, PlayStation, Airbnb, Uber, Shopee e milhares de outras multinacionais.

Serviço

Beba do Quadrado – Feira de Cervejas Artesanais

Local: Estacionamento 4 do Parque da Cidade

Data: 30 de abril e 1º de maio de 2022

Horário: 11h às 23h

Entrada gratuita