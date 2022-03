ParkShopping recebe exposição Gigantes Das Águas

Atração inédita na capital ancora no mar de diversão do shopping, trazendo réplicas de grandes mamíferos aquáticos

Imagine mergulhar em um fascinante universo tendo como companhia os grandiosos mamíferos aquáticos que vivem na imensidão azul do nosso planeta. Inédita na capital, a exposição Gigantes das Águas permanece ancorada no ParkShopping até 10 de abril. A mostra é uma expedição na qual o visitante se surpreende com réplicas dos enormes e encantadores mamíferos dos rios e oceanos, tendo a chance de apreciar a beleza, conhecer seus hábitos e características em detalhes. As estrelas dessa imersão brilham na Praça Central do ParkShopping e nos corredores do centro de compras e experiências.

Construídas de materiais infláveis em PVC, de poliéster emborrachado e também resinados com pintura impressionista, as peças ilustram as particularidades dos seres que nadam por águas profundas há séculos. A exposição Gigantes das Águas é gratuita e poderá ser visitada no horário de funcionamento do ParkShopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Um mar de diversão

Além de navegar gratuitamente pela mostra dos grandes mamíferos, os visitantes também podem se divertir nas águas em um carrossel infantil de barcos com capacidade para 18 marinheiros (R$15). Os que quiserem se soltar pelos ares podem se esbaldar em quatro jumps individuais (R$20), que também são apropriados para adultos. Os brinquedos ficam na Praça Central, assim como um mini cinema de realidade virtual (R$15) para toda a família, com conteúdo divertido relacionado à exposição e aos animais aquáticos. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria instalada próxima às atrações.

Um mar de conhecimento

Famosos na literatura e no cinema, os grandes mamíferos nadam também na imaginação de crianças e adultos. Conhecer mais sobre eles é entender melhor a necessidade da preservação da vida em nosso planeta. “A exposição incentiva debates sobre temas pertinentes ao tempo que vivemos. É um instrumento de ativação da consciência ecológica e propõe também o diálogo sobre formas de conservação do meio-ambiente e das espécies”, detalha Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping. Próximo às réplicas, QRCodes transportam os visitantes para um mundo de informações e curiosidades sobre os animais.

A bordo da exposição, está a Baleia-azul, a Jubarte, a Minke, a Baleia Piloto e a Cachalote, a Baleia Branca ou Beluga. O visitante também irá se deparar com a Narval, conhecida como unicórnio do mar. Ela vive no Oceano Ártico e os machos são distinguidos por uma presa longa e reta que, na verdade, é um enorme canino superior alongado. Quem também está entre as réplicas gigantes é a Orca, que é encontrada em todos os oceanos e chega a pesar nove toneladas! Os golfinhos, sempre encantadores, também marcam presença. Eles vivem em águas doce e salgada e somam 37 espécies. O leão-marinho, a foca e a morsa completam a mostra.

Protocolo de segurança

Cuidados e medidas de segurança sanitária são seguidos rigorosamente na exposição Gigantes das Águas e nos brinquedos relacionados à atração. O ParkShopping segue o protocolo determinado pelo Governo do Distrito Federal quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras, conforme decreto nº 41.913/2021 do GDF, em ambientes públicos e comerciais. O centro de compras e experiências disponibiliza álcool em gel nas áreas comuns e corredores do shopping.

Programação

Exposição Gigantes das Águas

Onde: Praça Central e corredores do ParkShopping

Quando: Até 10 de abril

Horários:

Segunda-feira a sábado, das 10h às 22h;

Aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Indicação: atração para toda a família

Brinquedos com bilheteria

Carrossel infantil de barcos com capacidade para 18 marinheiros (R$15)

Para crianças maiores que 0,80m e menores que 1,40m.

Jumps individuais (R$25)

Para pessoas maiores de 0,90m, com até 110Kg

Mini cinema de realidade virtual para toda a família (R$15)

Para pessoas com até 80Kg

Ingressos: bilheteria instalada próxima às atrações.

Saiba mais em www.parkshopping.com.br