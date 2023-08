Paranoá sedia concurso nacional de quadrilhas juninas neste fim de semana

XIV Arraiá Brasil será realizado neste sábado (5) e domingo (6), na Administração Regional do Paranoá

O XIV Arraiá Brasil será realizado neste sábado (5) e domingo (6), na Administração Regional do Paranoá. O concurso nacional de quadrilhas receberá grupos de 11 estados e do Distrito Federal, em uma festa aberta ao público.

Participarão da competição as quadrilhas Arroxa o Nó e Ribuliço, do Distrito Federal. Também disputarão o título os grupos Uai São João-GO, Ubando-PB, Matutos na Roça-AC, Junina Sai de Baixo-MA, Araquém-RJ, Amor Caipira-RO, Fogo no Rabo-PA, Os de Fora-MT, Encanto do Oeste-BA, Mandacaru do Sertão-PI e Pizada da Butina-TO.

Com quadrilhas de tantas regiões do Brasil, o arraiá deve reunir, nos dois dias de realização, um misto de cores, ritmos e tradições, celebrando a diversidade cultural do país. “Estamos preparando um Arraiá Brasil especial, com apresentações de tirar o fôlego, comidas típicas deliciosas, música e dança que celebram as festividades juninas de forma única. Será um momento de confraternização, intercâmbio cultural e muita alegria”, promete o presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (LINQDFE), Márcio Nunes.

Serviço

XIV Concurso Nacional de Quadrilhas Arraiá Brasil

Quando: 5 e 6 de agosto

Onde: Estacionamento da Administração Regional do Paranoá

Entrada gratuita

Horário e mais informações: @linqdfe