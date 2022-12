Palhaços se apresentam na Feira da Torre de TV, neste sábado

O espetáculo “Comi Palhacitos! E agora?” é formado por diversos artistas que se formaram em oficina de palhaçaria ministrada por Amanita

A palhaçaria vai tomar conta da Feira da Torre neste sábado. É o espetáculo “Comi Palhacitos! E agora?”, com números de diversos palhaços que prometem encantar o povo. O espetáculo é resultado das oficinas Nariz Vermelho, mediadas por Amanita, que integraram palhaçaria e autoconhecimento, com o objetivo de que cada participante encontrassee seu palhaço interior. As oficinas foram realizadas de outubro a dezembro de 2022 e contaram com o apoio do DAC-UnB, através do edital de Oficinas Comunitárias. Os palhaços que se apresentam são: Batuqueira (Gabriel Oliveira); Bebel (Izabel); Camaleão (João Doffine); Hector Plasma (Jorge Lucas); Mala (Triz); Picuinha (Idílio); Prancheta (Mariana Deonísio); Primavera (Lis Piantino) e Teté (Vicente Borges). A Mestra de Cerimônia será A Mulher Arco-Íris (Amanita). O “Comi Palhacitos! E agora?” será nesse sábado, dia 17 de dezembro, às 16h, na Feira da Torre de TV As apresentações serão gratuitas, a alegria está garantida e as contribuições no chapéu são mais que bem-vindas.

Amanita (Oficineira e Palhaça)

Multiartista e terapeuta integrativa, Amanita é cearense crescida e residente em Brasília. Atua com palhaçaria, dança, rabeca e com terapias integrativas. Media vivências em grupo e faz apresentações integrando arte e promoção da saúde.

SERVIÇO

Espetáculo: Comi Palhacitos! E agora?

Data: Sábado, 17/12/2022

Horário: 16h

Local: Feira da Torre de TV

Valor: Contribuição no chapéu

Mais informações: instagram.com/curaarcoiris/