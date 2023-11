Palco Obi celebra a semana da Consciência Negra com o lançamento da banda Matéria Escura

Em sua 4ª edição, o evento acontece no Teatro dos Bancários e celebra a música preta através de suas raízes e tendências

A Obi Produtora de Cultura apresenta a 4ª edição do Palco Obi, um evento de arte e cultura, que visa protagonizar a música preta em sua diversidade e potência. Nesta oportunidade, é evento de lançamento da banda Matéria Escura, que mistura as influências do blues, jazz, rap e trap, em uma experiência musical única. Com apoio do Sindicato dos Bancários, histórico incentivador cultural do Distrito Federal, o evento acontecerá amanhã, 23 de novembro, com início às 19h30, no Teatro dos Bancários.

O Palco Obi promete explorar a música preta, autoral e orgânica. Isso por meio de um repertório contagiante e instrumentação inédita, frutos de uma pesquisa musical afrodiaspórica do projeto Matéria Escura.

A banda se propõe a apresentar força musical que faz jus ao seu nome, uma matéria densa e misteriosa, com raízes profundas e um som que atravessa gerações. Para isso, se inspiram em outros projetos que trilham caminhos inovadores, unindo tradição e modernidade, respeitando os alicerces da música e construindo pontes para o futuro.

A base de sua musicalidade é o blues e o jazz, gêneros que trazem consigo séculos de história, luta e paixão. Através de suas letras melancólicas e harmonia envolvente de saxofone, trompete e trombone, a Matéria Escura resgata a essência desses estilos, lembrando-nos da importância de honrar as gerações passadas e suas contribuições para a música.

A Matéria Escura não se contenta apenas em ser uma banda nostálgica, assim como também abraça as influências modernas do rap e trap, incorporando batidas cativantes, teclados e ritmos inovadores. O resultado é um som único e uma fusão que não só celebra o passado, mas também olha para o futuro com entusiasmo.

“Matéria Escura é mais do que uma banda! É uma experiência musical que nos leva à uma jornada através das eras, nos lembrando de onde viemos e inspirando-nos a abraçar o futuro. É a trilha sonora da evolução, uma demonstração de como a música pode unificar, emocionar e transcender, provando que, no final das contas, a verdadeira matéria escura é a alma da música que vive dentro de todos nós.”, comenta Tenório, um dos integrantes do novo projeto musical do Distrito Federal.

Formada por Tenório (trompete e voz), André Martins (saxofone), Filipe Pereira (trombone), Elias Augusto (teclado, synth e voz), Isaack Souza (percussão), Gabriel Martins (guitarra), Rafa Black (bateria e voz) e Todd Henrique (baixo), a banda fará show de lançamento e convidam as Margaridas, jovens artistas do Distrito Federal. Para abertura e fechamento do foyer do Teatro dos Bancários, a discotecagem será comandada pelo DJ Sapo.

Serviço:

Palco OBi – 4ª edição

Quinta-feira, 23 de novembro

A partir das 19h30

No Teatro dos Bancários (EQS 314/315, Bloco A – Asa Sul, Brasília-DF)

Ingressos gratuitos, com retirada no Shotgun

Uma realização da Obi Produtora de Cultura e apoio do Sindicato dos Bancários