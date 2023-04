Padre Fábio de Melo volta a Brasília com o show ‘Este Sou Eu’

Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital

Depois de um tempo afastado dos palcos, o Padre Fábio de Melo retoma a agenda com a turnê “Este Sou Eu”, um show que fala de amor, fé, esperança, amizade e paz. Em Brasília, ele faz única apresentação em 1º de julho, no auditório máster do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Em um espetáculo emocionante, onde a palavra se mistura à canção, Padre Fábio de Melo reúne clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical, como: Nas Asas do senhor, Onde Deus Possa me ouvir, Trem Bala, Deus cuida de mim, Tudo é do pai, Era uma vez e Este sou eu; vão encantar e emocionar este reencontro do artista com o seu público.

Ao todo, Pe. Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs , além de 3,5 milhões de livros. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do Instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

Na banda que acompanha a turnê, o Padre Fábio conta com Rafael Maia nos teclados e direção musical, Magoo na guitarra e no violão, Daniel Ferrer no baixo, Roberto Marçal na bateria, Romulo Santiago no trombone, Ricardo Abreu no trompete e Thiago Rocha no Saxofone e na flauta.

Padre Fábio de Melo

Turnê “Este Sou Eu”

1º de julho

A partir das 22h

Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 100 na Bilheteria Digital