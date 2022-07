Os Hawaianos desembarcam em Brasília nesta sexta-feira

Além do funk, vai ter DJ Kacá e os grupos de pagode Nossa Galera e Doze por Oito

O lendário grupo de funk Os Hawaianos tem show marcado no quadradinho nesta sexta-feira (22). Yuri, Dioguin, Gugu e Tonzão vão lançar os sucessos antigos e recentes pra galera que colar no Complexo Fora do Eixo (Saan).

Os Hawaianos emplacaram vários hits nas décadas de 2000 e 2010, como “Vem Kikando”, “É o Pente”, “Abecedário da Putaria”, entre outras. Agora, em 2021, depois de idas e vindas dos integrantes, o grupo voltou a tocar em todo lugar com “Desenrola, Bate, Joga de Ladin”.

Além do funk, vai ter DJ Kacá e os grupos de pagode Nossa Galera e Doze por Oito. Os ingressos estão a partir de R$ 40 (meia-entrada).

Os Hawaianos em Brasília

Sexta-feira, 22 de julho

Complexo Fora do Eixo (Saan, quadra 1)

Portões abertos a partir das 22h

Ingressos: a partir de R$ 40 (meia); antecipados no site Furando a Fila