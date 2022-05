Os artistas Francis Wilker, Kenia Dias e Diego Borges lançam plataforma online da vídeo-performance ‘Arcada’

Evento de lançamento, marcado para o próximo dia 25, terá chat interativo com o público

Segundo o encenador Francis Wilker, quando Diego Borges o convidou, em 2017, para realizar um projeto artístico, disse que tinha o desejo de criar um solo que coubesse em sua mochila de viagens. Cinco anos depois, o desafio inicial transformou-se no experimento cênico ‘Arcada’, que investiga o movimento e sua produção de sentidos e sensações na criação teatral. A vídeo-performance tem codireção de Kenia Dias.

Os três artistas estarão ao vivo no YouTube, no dia 25 de maio, às 19 horas, para realizar o lançamento oficial do site do projeto e para conversar com o público a respeito do processo de criação da obra e seu contexto político-social.

Foto|Divulgação

Num tempo em que o valor do corpo está na sua capacidade de produzir e gerar capital, assistimos, em ‘Arcada’, o devir de um corpo entre a força, a precariedade e a falência. Um dia seremos todos mineral e sobrarão alguns ossos a partir dos quais novas narrativas serão criadas.

Pesquisa

Com apoio do FAC – Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal, ‘Arcada’ dá continuidade à pesquisa de Diego Borges sobre o movimento enquanto expressão sensível da relação entre corpo e mente. Neste encontro, a troca com a diretora Kenia Dias, que transita entre a dança e o teatro, amplia o repertório composicional e dialoga com as investigações do encenador Francis Wilker, que estuda o espaço e a performance. A direção de arte agrega o olhar detalhista e inventivo de Jonathan Andrade.

Site

No site do projeto já estão disponíveis fotos, entrevistas e a vídeo-performance, além de material sobre mediação e diário do processo criativo.

Mediação

No material de mediação o público vai encontrar propostas para discussões sobre ‘Arcada’. A ideia é criar contextos que ampliem as possibilidades de contato entre a obra e os espectadores, favorecendo o estabelecimento de vínculos afetivos e cognitivos. A proposta que apresentamos é composta por atividades a serem realizadas antes e depois de assistir à obra. Importante lembrar que um dos pontos do trabalho de mediação é assegurar a autonomia dos espectadores, substituindo a ‘explicação da obra’ pelo estímulo à expressão das ideias e sensações de cada um. Dessa forma, evitamos também a ideia de uma leitura correta da peça – muitas leituras são possíveis!

Serviço:

Conversa com os criadores e lançamento oficial do site www.projetoarcada.com

Dia 25/05, às 19 horas (horário de Brasília)

Apresentação da performance em vídeo e chat interativo.

Para participar: https://us02web.zoom.us/j/83555218193