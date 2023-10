Organização de show de Paul McCartney em Brasília abre novo setor para o público

Os ingressos para esta área já estão disponíveis com valores de R$ 350 (meia-entrada)

A organização do show de Paul McCartney em Brasília confirma a abertura de uma nova área destinada ao público – Cadeira Intermediária. Todas as cadeiras deste espaço são 100% cobertas. Os ingressos para esta área já estão disponíveis com valores de R$ 350 (meia-entrada). O show acontece no dia 30/11, no Mané Garrincha.

Paul McCartney vem ao Brasil com a banda que o acompanha há vários anos – Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria). A utilização de tecnologia de áudio e vídeo de última geração garante uma experiência inesquecível em todos os setores das venues selecionadas para as apresentações.

A realização de Got Back Tour no Brasil é uma parceria entre a Bonus Track, de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, e a 30E.