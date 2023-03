ONG lança “Transformadas”, projeto que qualifica a comunidade LGBTQIAP+

No Dia Internacional da Mulher, ativistas de renome participam de bate-papo sobre gênero no Museu Nacional da República. A deputada Duda Salabert é uma das atrações confirmadas

Mesmo com os grandes avanços, a desigualdade de gênero e a discriminação contra pessoas LGBTQIAP+ ainda são uma realidade. No Dia Internacional da Mulher, o evento Mulheridades invade o auditório do Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios, das 15h às 18h, para uma tarde de escuta, fala e visibilidade com a participação de personalidades de renome e ativismo. Com acesso gratuito, o projeto é promovido pela ONG Amigos da Vida em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet).

A deputada federal mais bem votada de Minas Gerais e a única mulher a conquistar uma vaga na Câmara Federal no Estado nas eleições de 2022, Duda Salabert é uma das convidadas. A professora, ambientalista e ativista encabeçará o debate ao lado da colega de legislatura Érika Kokay, psicóloga e deputada federal pelo DF. Completam a mesa ativistas de Brasília: Gabriela Almeida (comunicadora e performer), Paris Suwika (professora) e Tayná Cary (influencer e atriz).

A artista Isis Zavlyn abre o evento com a declamação de uma poesia. Em seguida, o presidente da ONG Amigos da Vida, Christiano Ramos, dá as boas-vindas às atrações e aos presentes para que tenha início a mesa de debate, com direito a rodada de perguntas. O encerramento será às 17h20 com o Desfile Mulheridades.

“Ao discutirmos o tema mulheridades estamos promovendo a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres trans e travestis”, observa o fundador da ONG Amigos da Vida, Christiano Ramos. “Representatividade importa. A diversidade de corpos e gêneros é a raiz de qualquer democracia”, afirma a recém-eleita deputada federal Duda Salabert.

Para a deputada federal pelo Distrito Federal, Érika Kokay, o evento “é uma ótima oportunidade para dizermos que não seremos silenciadas”. E completa: “Nós somos donas de nossos corpos e reafirmar isso é um ato político urgente. A semana da mulher traz os olhares da sociedade para todas as nossas pautas e nós não podemos perder a oportunidade de nos movimentarmos para sermos ouvidas em toda a nossa diversidade”.

Capacitação profissional

Além de proporcionar o diálogo sobre o tema, o evento marca o lançamento do projeto Transformadas, iniciativa da ONG Amigos da Vida com apoio da Sedet. O programa vai promover, a partir de março, a qualificação profissional de 230 pessoas do Distrito Federal e Entorno, preferencialmente da comunidade LGBTQIAP+.

Os cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente são para bartender, culinária e maquiagem. A jornada da qualificação é de 80 horas/aula, com duração de três meses. Todo aluno receberá um caderno de anotações, um caderno de aprendizagem, uma garrafinha, um avental e lanche.

As aulas serão ministradas por profissionais que atuam no mercado de trabalho e contam com experiência em qualificação. As capacitações serão em endereços no Plano Piloto, em Sobradinho e no Riacho Fundo. As inscrições estão abertas por meio de formulário de interesse no site www.trabalho.df.gov.br

Amigos da Vida

A organização não governamental Amigos da Vida foi fundada em 2000. Atua na promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTQIAPN+ por meio de atendimento jurídico, psicológico e acolhimento social por equipe multidisciplinar.

SERVIÇO

Mulheridades

Museu Nacional da República

8 de março, das 15h às 19h

Entrada franca

Declamação de poesia, mesa de apresentação, rodada de perguntas e lançamento do projeto Transformadas. Inscrições para os cursos de qualificação: Bartender; Culinária; e Maquiagem

Mais informações: (61) 3234-5740.