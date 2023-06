Oficina Maker e grupo Matrakaberta são atrações na programação infantil do Conjunto Nacional

As atividades são gratuitas e, para participar, é necessário fazer a inscrição pelo aplicativo do shopping

No Conjunto Nacional, a criançada pode aproveitar o fim de semana com uma programação variada. As atividades infantis são totalmente gratuitas e acontecem no Espaço Conjunto Sustentável, localizado no 2º piso, em frente à Praça de Alimentação Norte.

No sábado (10/06), os pequenos poderão se divertir e aprender com as Oficinas Maker de “Carrinho Motor”, realizadas em parceria com o SESI Lab. A atividade estimula o público infantil a construir o chassi do carro por meio de palitos de sorvete e rodinhas de papelão e ainda conectar fios, pilhas e motor para fazer o carrinho se movimentar. A oficina acontece em dois horários: às 14h e às 16h e, para participar, é necessário fazer a inscrição pelo aplicativo do shopping.

Já no domingo (11/06) é a vez do grupo Matrakaberta animar a garotada com o conto popular “A Festa Junina do Boi-Bumbá”, os pequenos vão conhecer a história do boi mais bonito da região Norte do País. Na trama, o personagem é vencedor de concursos e tudo mais. Até que um dia Catirina, mulher do pai Francisco teve o desejo de comer língua de boi, e desejo de mulher grávida não pode ficar sem ser atendido. Para atender o pedido da amada, o pai Francisco foi lá e cortou a língua do bichinho. E o final dessa história, os pequenos vão saber com muita música e animação proporcionada pelo grupo. É preciso realizar inscrição pelo aplicativo do shopping.

Todas as atividades oferecidas pelo shopping têm faixa etária livre e as crianças devem estar acompanhadas do responsável.

Desconto no estacionamento coberto

O shopping oferece desconto de 10% no pagamento do estacionamento coberto. O benefício é válido apenas para pagamento na modalidade via cartão de crédito.

Serviço

Diversão em Conjunto

Oficina Maker com SESI Lab “Carrinho motor”

Data: 10/06 (sábado)

Horários: às 14h e às 16h

Local: Espaço Conjunto Sustentável, localizado no 2º piso, em frente à Praça de Alimentação Norte

Como participar? Realizar inscrição previamente pelo aplicativo do shopping. Atividades gratuitas com faixa etária livre e crianças sempre acompanhadas do responsável.

Cantos e Contos de Cordel com o grupo Matrakaberta

“A Festa Junina do Boi-Bumbá”

Data: 11/06 (domingo)

Horário: às 15h

Local: Espaço Conjunto Sustentável, localizado no 2º piso, em frente à Praça de Alimentação Norte

Como participar? Realizar inscrição previamente pelo aplicativo do shopping. Atividades gratuitas com faixa etária livre e crianças sempre acompanhadas do responsável.