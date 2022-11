Oficina gratuita em Samambaia ensina a elaborar projetos culturais

A oficina é voltada para produtores culturais, mas atenderá qualquer cidadão interessado sobre a elaboração de projetos

Na próxima terça-feira, 6 de dezembro, o Complexo Cultural de Samambaia recebe uma oficina gratuita que irá abordar a elaboração de projetos culturais. Serão nove encontros, sempre às terças e quartas-feiras, das 19h às 22h.

A oficina é voltada para produtores culturais, mas atenderá qualquer cidadão interessado sobre a elaboração de projetos. As inscrições são gratuitas, feitas mediante WhatsApp (61) 98619-1821, e vão até o dia 6.

Quem ministra a oficina é a jornalista e produtora cultural Vanessa Castro, especialista em Marketing e Comunicação. Vanessa tem experiência na realização de stand-ups, shows, peças teatrais e outros eventos. “Essa é uma oportunidade única para aprender mais sobre o universo cultural no Brasil, conhecer as principais linhas de incentivo culturais e tirar os projetos do papel. Um norte para quem está começando ou ainda uma oportunidade de novas conexões para quem já está no mercado”, explica.

Serviço

Oficina gratuita ensina a elaborar projetos culturais em Samambaia

Endereco: Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01 (Próximo à Agência dos Correios e à Agência do Trabalhador)

Inicio da oficina: 06 de dezembro, das 19h às 22h

Aulas terças e quartas-feiras

Inscrições e informações no WhatsApp: (61) 98619-1821 – Vanessa Castro