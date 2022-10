“O Segredo do Tecnomundo” chega ao Teatro dos Ventos em outubro

Peça estreia neste sábado (8) e vai até o dia 30, sempre aos sábados e domingos

O Teatro dos Ventos, em Águas Claras, recebe, a partir deste sábado (8), o espetáculo infantojuvenil “O Segredo do Tecnomundo”. A peça vai até o dia 30, sempre aos sábados e domingos.

“O Segredo do Tecnomundo” também está disponível para visitar escolas do Distrito Federal. As instituições interessadas poderão entrar em contato com o Teatro dos Ventos através do e-mail [email protected]

O tema central de “O Segredo do Tecnomundo” é o acesso cada vez mais precoce e excessivo de crianças ao mundo da tecnologia. Na internet, sem perceber, elas são submetidas a estratégias publicitárias, que, passadas sob a aparência do lúdico e da diversão, acabam por formar a identidade dos jovens por meio do consumo.

A história da peça e o conteúdo das canções perpassam outros assuntos importantes, como a preservação do meio ambiente, dinâmicas de produção e descarte e organizações de trabalho e cooperação. Também o impacto visual do espetáculo desperta o interesse das crianças para temas essenciais do nosso tempo.

Serviço

O Segredo do Tecnomundo

Datas: de 08 a 30 de outubro (sempre aos sábados e domingos)*

Horário: sábados: 18h e 19h* (sessão extra)*; domingos: 17h

Ingresso: R$ 30 (meia entrada) | Aluno do Teatro dos Ventos: R$ 20 | Artistas: R$ 25

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 60 minutos

Local: Teatro dos Ventos: R. 19 Norte – Águas Claras, Brasília – DF

*Agendamento de escolas para sessões durante a semana em horário de aula, entrar em contato com a produção via e-mail: [email protected]