Exposição “O pessoal da Literatura” no Panteão da Pátria

Por iniciativa do Ministério do Turismo e do Grupo Santa, mostra de pinturas de Taigo Meireles integra programação do Obverso Volume I, que promete agitar cena artística do DF

A exposição O Pessoal da Literatura poderá ser visitada no Salão Negro do Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, de 13 de outubro a 7 de novembro. Integrando a mostra Obverso Volume I, O Pessoal da Literatura, que combina artes plásticas e literatura, é um convite à reflexão. Além de promover o encontro dessas duas manifestações artísticas colocando-as em contato com o público em geral, o evento tem como objetivo atrair e seduzir pessoas que não cultivam o hábito da leitura, provocando-as com o maravilhoso acervo de conhecimento humano dos clássicos da literatura universal.

Utilizando-se da técnica do óleo sobre tela, o pintor e mestre em artes visuais Taigo Meireles, retrata em suas obras de arte grandes personagens literários universais como Tristão e Isolda, Don Quixote, Madame Bovary, Ulisses, Frankestein e outros. A exposição é composta por 15 telas, com dimensões 167cmx135cm. “O processo de concepção das imagens passa pelo processo que é próprio do meu trabalho: a articulação entre referenciais que vem da tradição da pintura e a cultura visual contemporânea diante das mídias, da publicidade, do excesso. Eu diria que passa por uma confrontação desses dois campos: tradição e contemporaneidade. E, em segundo momento, uma tentativa de conciliação através da pintura”, destaca o brasiliense, de 35 anos, um dos nomes de destaque da nova geração de artistas da cidade.

Curador da exposição, Luiz Augusto Carreira, mestre e doutor em teoria da literatura pela Universidade de Brasília (UnB) e autor do livro “A coisa fora do texto”, acredita que o elemento principal do evento será o encontro com as personagens. “Elas são símbolos da vida e do drama humanos, são os elementos capazes de comover o leitor. Sempre que lemos literatura, imaginamos alguém. E imaginar alguém é imaginar um programa Nossas Humanidades, do Instituto Cervantes, dedicou os últimos 20 anos a aulas, cursos e palestras nas áreas de processo criativo, escrita e leitura, história e cultura literária.

Foto: Leonardo HladCZUK

Foto: Leonardo HladCZUK

Carrera reforça que instigar o público a conhecer mais sobre a vida dos célebres autores é um interessante caminho para formar mais leitores. “Quando nos referimos ao aspecto pessoal da literatura, ou seja, como cada pessoa absorve e desfruta das obras literárias, não deixa de ser também um exercício de imaginação a partir da memória e experiência de alguém concreto, de uma pessoa”, completa.

Também faz parte da mostra o seminário A Arte e suas Circunstâncias, em referência à famosa frase do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, “O homem é o homem e as suas circunstâncias”. As palestras também contam com curadoria de Luiz Carreira e serão transmitidas online ao longo do mês de outubro gratuitamente.

O Obverso Volume I é realizado pela Capadócia por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Sobre Obverso Volume I

O Obverso Volume I tem patrocínio master do Grupo Santa e se propõe a ser um ciclo permanente de conferências e debates sobre arte e humanidades. Trata-se de um evento anual de caráter artístico e educativo, no qual se combina a realização de uma exposição de arte, um ciclo de conferências no mesmo período sobre tema da exposição e a publicação de um livro com o conteúdo dessas conferências. A escolha do tema, do conteúdo e do título da exposição do Volume 1 deve-se ao reconhecimento de que, dentre as artes, a Literatura é aquela que hoje demanda maior urgência de uma reflexão séria e profunda, de conhecimento e valorização.

Sobre Grupo Santa

Em 1963, acreditando no potencial da recém-inaugurada capital do país, um grupo de jovens médicos com espírito inovador planejou o primeiro hospital da rede privada de Brasília. No dia 25 de novembro do mesmo ano, foi lançada a pedra fundamental para a construção da Casa de Saúde Santa Lúcia. Naquela década, o primeiro hospital particular do DF precisou ter seu projeto inicial revisto em função do rápido crescimento de Brasília e da nova demanda de atendimentos.

Hoje, Santa Lúcia Sul, o hospital é a principal das seis unidades do Grupo Santa, consolidado como o maior do segmento no Distrito Federal. Ao decidirem entrar no campo do patrocínio cultural, o Grupo Santa definiu princípios de seleção, visando contemplar projetos de alto valor artístico e educativo, cujos eventos sejam realizados de forma prioritariamente gratuita, destinados a um público amplo e diverso, sempre atendendo plenamente à legislação vigente.

Serviço:

Obverso Volume I

Exposição O pessoal da literatura

De: 08/10/2021 à 07/11/2021

Horários: De terça a sexta das 9h às 18h

Sábado e domingo das 9h às 17h

Local: Panteão da Pátria – Praça dos Três Poderes

Classificação: livre

Entrada Gratuita

Seminário A arte e suas circunstâncias

De 08/10/2021 à 07/11/2021

Local: online (via Zoom)

Classificação: livre

Gratuita