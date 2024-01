O CarNaVenda está de volta

Para os quatro dias de folia, de 10 a 13 de fevereiro, estão confirmadas atrações mais que apreciadas pelo público brasiliense

Já está disponível o 1° lote de ingressos para a 4ª edição do CarnaVenda. Para os quatro dias de folia, de 10 a 13 de fevereiro, estão confirmadas atrações mais que apreciadas pelo público brasiliense, como as cantoras Dhi Ribeiro, Renata Jambeiro, a banda Funqquestra, além de uma atração surpresa. No repertório, muito samba, groove e a versatilidade de artistas reconhecidos por colocar todo mundo para dançar.

Mais que música de primeira, o evento proporcionará uma estrutura especial ao público, com decoração temática, cobertura das áreas abertas, cercamento, segurança e a qualidade reconhecida dos serviços de bar e cozinha Na Venda. Para melhor comodidade de todos, o evento será restrito a 500 pessoas por dia.

O evento conta com a produção da GRV Música, Media e Entretenimento.

Serviço:Programação artística

10/02 (das 18h às 22h)

Ingressos dia Funqquestra

11/02(das 18h às 22h)

Artista: atração surpresa

12/02 (das 18h às 22h)

Artista: Renata Jambeiro

Ingressos dia Renata Jambeiro

13/02 (das 18h às 22h)

Artista: Dhi Ribeiro

Ingressos dia Dhi Ribeiro

Valor: R$30 (1º lote)

Indicação etária: a partir de hoje 18 anos

Local: CLS 211 Sul