Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro vai de encontro ao público através da música, literatura e artes plásticas de expoentes das artes matutas

O projeto já percorreu as feiras populares Da 210, em Samambaia, e do Setor O e da Guariroba, ambas em Ceilândia, além da Casa do Cantador. Agora chegou a vez dos públicos do Complexo Cultural de Samambaia e do Ponto de Cultura Menino de Ceilândia conferirem à apresentação.

Em cada evento, a música é o atrativo principal com a participação de duplas de repentistas da região. Mas O Balanço do Forró e o Ponteio do Repente também dá palco à Literatura de Cordel e da Xilogravura com a distribuição, gratuita, de livretos criados especialmente para o projeto.

Com duração de cerca de duas horas, a primeira atração exalta as características do povo nordestino com repertório que abrange os principais ritmos do gênero Forró. Alicerçado no sanfoneiro Vital, o grupo Vital e Forrozão Bambolê garante a festa com Baião, Xote, Xaxado, Arrasta-Pé e Forró.

Em seguida, sobe ao palco a dupla de repentistas Chico de Assis e João Santana. Prata da casa, com extensa agenda de apresentações em diversos pontos do DF e Entorno, a dupla já circulou quase todo o Brasil e fez apresentações no exterior. É correto afirmar, Chico e João são um marco do improviso de raiz nordestina no meio cultural do Distrito Federal.

Representando o Cordel e a Xilogravura, artes que materializam a cultura nordestina, 800 exemplares de Livreto de Cordel serão distribuídos. O texto, terá a assinatura de Donzílio Luiz de Oliveira, já as ilustrações, serão com o traço do xilogravurista Valdério Costa. As apresentações contarão com a presença dos tradutores de Libras Inson Oliveira e Mauricéia Lopes.

Serviço:

O Balanço do Forró e o Ponteio do Repente

Complexo Cultural de Samambaia, dia 16 de abril, às 19h

Ponto de Cultura Menino de Ceilândia, dia 17 de abril, às 10h

De graça e livre para todos os públicos

Informações: (61) 9.8115-9328

O Projeto conta com o apoio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do DF