Novo festival em Brasília ganha nome de palco principal da Blend

O palco principal da 2ª edição da Blend Festival, Soul Beat, reuniu cerca de sete mil pessoas em Brasília, em junho, para uma noite repleta de atrações do rap e trap nacional. Os produtores do evento avaliaram tão bem a receptividade do público, que preparam agora um festival com o nome do palco.

Para os donos da GYG Produções, produtora à frente do evento, o sucesso do palco onde grandes rappers como Filipe Ret e BK passaram, fez com que ele se expandisse em não só uma, mas seis noites no clube da Ascade.

De 14 de outubro a 19 de novembro, durante os finais de semanas, o clube da Ascade receberá o Soul Beat Festival, espetáculo cultural que promete agitar Brasília com artistas renomados e manifestações culturais que vão do rap ao pop.

Serão mais de 70 atrações ao longo de 12 dias de evento. Nomes de grandes artistas estão cotados para proporcionar momentos de pura energia ao público, adianta Bruno Giacomitti, sócio da produtora à frente do projeto, sem soltar o nome de nenhum artista, pois as atrações serão ainda divulgadas pelas redes sociais do evento.

“O Soul Beat carrega alma, energia e pluralidade. Não é à toa que o palco, agora, vira um festival inteiro. Nossa missão é conectar para expandir”, avaliou Giaco.

Com uma estrutura inovadora e criativa, empresas e profissionais que carregam a valorização da cultura em sua marca irão proporcionar um atendimento personalizado em diversas áreas, fazendo com que a experiência do público se torne ainda mais memorável.

Os sócios afirmam que a expectativa é de que o Soul Beat atinja e ultrapasse os recordes em relação ao sucesso da Blend.

“O Soul Beat se prepara para apresentar um dos festivais de maior impacto no Centro- oeste, que difunde cultura através do sentimento, da música, da dança e das artes em uma experiência imersiva de longa duração”, ressaltou o sócio da produtora, Yuri Michelena.

Para ficar por dentro das atrações que serão lançadas ao longo de julho, assim como a data para o início da venda dos ingressos, acompanhe o Instagram @soulbeattestival.