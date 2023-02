Novo bloco de Carnaval chega à Taguatinga: Tá Chic, Tá Bacana!

O evento será realizado no dia 18 de fevereiro de 2023, a partir das 12h, no Pesqueiro Sousa Br 060, em frente a Coca-Cola

A cidade de Taguatinga, em Brasília, recebe neste ano de 2023 o novo bloco de carnaval “Tá Chic, Tá Bacana”. Com o objetivo de trazer alegria e muita música para todas as idades, a produtora Instituto É Meu Som e vários empresários se unem para promover um evento inesquecível na cidade.

“Estamos muito animados com esse novo projeto”, afirma a presidente do Instituto É Meu Som, Alessandra Alípio. “Queremos trazer um carnaval divertido e alegre para toda a família, com muita música baiana e o resgate das tradicionais marchinhas e frevos”.

Com mais de 20 anos de estrada, a banda Chic Tá Bacana é formada por 9 músicos profissionais, incluindo baterista, baixista, tecladista, 2 percussionistas, guitarrista, saxofonista, vocalista feminino e vocal masculino. “Nosso repertório é voltado para grandes comemorações, principalmente o carnaval e o São João, com músicas que marcaram épocas e uma pegada percussiva cheia de swing”, destaca o vocalista da banda, Mérson.

A Festa de Carnaval Tá Chic, Tá Bacana

O evento será realizado no dia 18 de fevereiro de 2023, a partir das 12h, no Pesqueiro Sousa Br 060, em frente a Coca-Cola. Com entrada a partir de 20 reais, o bloco promete animar a cidade e reunir muitos foliões para celebrar a alegria do carnaval.

“Esperamos que todos venham com a família e os amigos para celebrarmos juntos esse momento de muita música e alegria”, convida Mérson. “Vamos juntos fazer desse bloco de carnaval uma das melhores festas da cidade”.

Com muita música, animação e resgate das tradições carnavalescas, o bloco Tá Chic, Tá Bacana promete ser uma das atrações mais aguardadas da cidade neste carnaval de 2023. Não perca a oportunidade de celebrar a alegria do carnaval com muita música e diversão!

Serviço: Bloco Tá Chic, Tá Bacana

Quando? 18 de fevereiro

Onde? Pesqueiro Sousa, BR 060, em frente à Coca-Cola

Ingresso: R$ 20,00

Informações: https://www.instagram.com/bandachiquitabacana/