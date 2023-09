Nova edição do Pedal Cultural acontece neste domingo (10)

Durante o passeio, os participantes visitam pontos turísticos por aproximadamente duas horas, num percurso de cerca de 6,5km

O Conjunto Nacional realiza, neste domingo (10), nova edilção do Pedal Cultural. O evento, que acontece todo mês, promove um tour cívico-turístico cultural no centro da capital federal.

No domingo (10), os passeios ocorrerão às 10h e 15h.

Durante o passeio, os participantes visitam pontos turísticos por aproximadamente duas horas, num percurso de cerca de 6,5km. A partida é da Praça Lúcio Costa, em frente ao Conjunto Nacional, com paradas na Catedral, Complexo da República, Teatro Nacional, Palácio do Itamaraty, entre outros locais. Em cada ponto, os participantes escutam fatos históricos relevantes e conseguem ver fotos antigas para compará-los com a realidade atual.

Como forma de registrar o passeio, o shopping oferece fotos impressas na hora.

Os interessados em participar da ação podem levar suas próprias bicicletas ou utilizar as unidades (limitadas) de bicicletas urbanas da Tembici, que estarão disponíveis para empréstimo. Neste caso, logo após se inscrever no aplicativo do shopping ou chame a nossa assistente virtual Ana no Whatsapp (61) 2106-9777, basta o cliente entrar em contato por WhatsApp pelo número (61) 99956-1057 para reservar uma unidade. Além das unidades da Tembici disponíveis, é possível reservar cadeirinhas e garupinhas para crianças.

A ação também tem um aspecto social ao incentivar os participantes a doar 1kg de alimento não-perecível, que pode ser entregue no ponto de encontro. Toda a arrecadação será encaminhada a Instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serviço:

Pedal Cultural do Conjunto

Domingo, 10 de setembro

às 10h e às 15h

Concentração: Praça Lúcio Costa, em frente ao Conjunto Nacional

Mecânica: retirar o ingresso gratuitamente pelo App do shopping (Android ou IOS). Caso o participante não tenha bicicleta, deverá solicitar (após a inscrição), pelo WhatsApp (61) 99956-1057. Vagas limitadas por tour

Ação solidária: doações de alimentos não-perecíveis

Classificação indicativa livre