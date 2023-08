Evento oferece música ao vivo, barracas de alimentação e oficina para as crianças. Valores arrecadados são doados para ONGs que atuam em prol de animais

Após o sucesso do Sunset de Dia das Mães, o Noroeste recebe mais uma edição do Luau Pet Solidário, dessa vez aproveitando o Dia dos Pais. O evento acontece neste sábado (12), das 17h às 23h, no gramado da SQNW 307, Noroeste.

A entrada é gratuita, e todo o valor arrecadado será revertido para organizações não-governamentais que trabalham no resgate de animais em situação de abandono e maus tratos. As ONGs participantes são: Resgate Noreste, Eu amo eu cuido, Toca Segura, Projeto Adoção São Francisco e Gatinhos do Noroeste.

Na programação, música ao vivo com Renato Randeiro Duo; barracas de alimentação com cachorro-quente, pastel, caldos, quiches, churrasquinho e doces; bebidas como vinhos, cerveja, refrigerantes, sucos e água; decoração temática. Para as crianças, oficina de cartão e recreação com o Recreio no Bloco.

Serviço

Luau Pet Solidário – Dia dos Pais

12 de agosto, sábado

Das 17h às 23h

No gramado da SQNW 307, Noroeste

Entrada franca e classificação livre