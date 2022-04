Nipo Festival está de volta com o melhor da cultura japonesa

Marcando a retomada dos eventos, o festival acontece no fim de semana de feriado do Dia do Trabalho e conta com novidades nesta edição

O maior festival gastronômico e cultural nipônico está de volta! Nos dias 29 e 30 de abril e 1° de maio, o Taguatinga Shopping recebe o Nipo Festival , no estacionamento H, a partir das 11h. E esse ano o evento traz duas super novidades: o Artists' Alley, uma espécie de galeria para artistas, ilustradores e quadrinistas, e um concurso de cosplay, valendo prêmios em dinheiro e brindes, que será realizado no sábado e no domingo. Durante os três dias de evento, o público poderá desfrutar de iguarias tradicionais da culinária japonesa com diversas opções de pratos, para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. "A ideia do festival é levar as pessoas a conhecerem um pouco mais das tradições e cultura japonesa. Além de trazermos os maiores nomes da gastronomia nipônica local, também oferecemos atrações culturais, espaço kids, venda de produtos e apresentações musicais" diz Flávio Mikami, um dos organizadores do evento. A ala gastronômica dispõe de diversas opções de pratos tradicionais japoneses, como yakisoba, gyoza, yakitori, tempura, tempura de legumes, pastel, temaki e caipisakê. O evento conta ainda com bazar de produtos importados e artesanais de outros estados como Goiânia, Paraná e São Paulo. As atrações culturais deste ano são um espetáculo à parte. Entre os artistas que se apresentam no festival, expoentes da cultura nipo-brasileira e também grandes nomes da música pop da cidade, como grupo Hikaridaiko, Reiwa Daiko, Kishouraku Daiko, Ligiane Sagae, Edson Saito, Meolly, Sérgio Tanigawa e Matsuri Dance (Harumi Yukawa). O festival tem classificação livre, com ingressos que custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), que podem ser adquiridos pelo Sympla. Assim como nos anos anteriores, o evento é Pet Friendly e os bichinhos de estimação são muito bem-vindos. Serviço: Nipo Festival 2022 Data: 29 e 30/04 e 1º/05 Local: Taguatinga Shopping, Estacionamento H Horário: Sexta-feira e sábado das 11h às 22h, Domingo das 11h às 20h Valores: R$ 20 inteira e R$ 10 meia Ingressos: https://www.sympla.com.br/nipo-festival-taguatinga-shopping__1534060 Instagram: @nipofestival_brasilia Classificação indicativa: Livre