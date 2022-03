Natureza Gigante: Taguatinga Shopping convida público para imersão no mundo dos insetos e aracnídeos

A exposição gratuita com sons e movimentos conta também com uma árvore falante de 2,5 metros de altura, que contará histórias aos visitantes

Já pensou em ver de perto e em formato gigante os insetos que fazem parte do nosso dia a dia? Até o dia 27 de março de 2022, a exposição “Natureza Gigante” propõe aos visitantes do Taguatinga Shopping uma experiência de imersão, observação e interação num evento gratuito e aberto para toda a família.

Com o objetivo de desmistificar este universo e mostrar o quanto essas pequenas criaturas são importantes para o planeta, a mostra traz reproduções de insetos e aracnídeos gigantes como cigarra, borboleta, formiga, aranha tarântula, abelha e tantos outros.

Foto/Reprodução

A área externa do shopping também oferecerá surpresas para os visitantes: uma abelha pousada numa grande flor rosa de seis metros de altura já dá ideia do que o visitante encontrará na exposição. E, na praça central, o cenário reproduz o habitat natural desses animais.

Para deixar a experiência ainda mais especial, alguns insetos contam com até seis metros de altura! Além disso, todos eles emitem som, movimento e são sinalizados com uma breve descrição de duas características, nome científico, tempo de vida e do que se alimentam. Vamos juntos explorar esse mundo?

Foto/Reprodução

“As esculturas trazem de forma lúdica curiosidades e informações de cada inseto e seus meios, uma oportunidade incrível para estimularmos a consciência ambiental tão necessária nos dias de hoje. A exposição conta ainda com uma árvore falante de 2,5 metros e área interativa com oficinas temáticas para os pequenos, uma opção de lazer para toda a família”, convida a gerente de marketing do Taguatinga Shopping, Maíra Garcia.

A experiência não para por aí. A gerente de marketing revela que haverá um instagramável com 4 metros de altura para os visitantes da exposição registrarem o momento. “O grande diferencial desta exposição é o gigantismo. Os insetos chamam a atenção pela riqueza de detalhes em meio a um cenário lúdico. É como se nós tivéssemos encolhidos vendo todos esses animais em tamanho gigante”, brinca.

Foto/Reprodução

A exposição é gratuita e pode ser visitada no horário de funcionamento do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 12h às 20h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cuidados na hora da diversão

É importante lembrar que o uso de máscaras segue obrigatório para ingressar no mall e nos espaços de exposição. Visando a proteção de clientes e visitantes, o evento segue todos os protocolos de segurança e o público conta com compartimentos de álcool 70% para a higienização contínua das mãos.

Fique ligado: para a sua proteção e a de outros, fique com sua máscara corretamente posicionada durante toda a visita, inclusive para tirar fotos.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exposição “Natureza Gigante”

Quando: Até 27 de março de 2022, de segunda-feira a domingo.

Onde: Taguatinga Shopping.

Classificação indicativa: Livre

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada gratuita.

Para mais informações Acesse