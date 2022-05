Natiruts e Baco Exu do Blues lançam seus novos álbuns em Brasília

Com o repertório novo, os artistas celebram o lançamento do disco “Good Vibration Vol. I”, de 2021, e do álbum “QVVJFA?”, desse ano

Por Ellen Travassos e Malu Souza

Agência de Notícias do CEUB|Jornal de Brasília

Neste sábado (7/05), o Parque da Cidade volta a ser palco da banda Natiruts. Só que dessa vez com a participação do rapper soteropolitano Baco Exu do Blues. Com o repertório novo, os artistas celebram o lançamento do disco “Good Vibration Vol. I”, de 2021, e do álbum “QVVJFA?”, desse ano.

“Natiruts no Parque já se tornou uma tradição, onde nós – banda e público – recebemos convidados ilustres para celebrar a vida e a música na nossa cidade. Chegou a vez do nosso irmão Baco Exu do Blues!”, comemora Alexandre Carlo, vocalista da Natiruts.

No repertório “Good Vibration Vol. I”, da Natiruts, estará a faixa “De Tanto Sol”, que protagonizou a primeira iniciativa no mundo de um clipe carbono neutro (em parceria com a Carbonext). “América Vibra”, um grande hit gravado com o jamaicano Ziggy Marley e a atriz mexicana Yalitza Aparicio. Além de hits como: “Quero Ser Feliz Também”, que contabiliza mais de 135 milhões de plays só no Spotify e “Sorri, Sou Rei”, música tocada mais de 77 milhões de vezes na mesma plataforma.

Baco Exu do Blues sobe ao palco logo após a DJ Tamy tocar seu set “Black Pop Music”, como ela costuma dizer. O rapper, cantor e compositor baiano lançou seu terceiro álbum “QVVJFA” (Quantas Vezes Você Já Foi Amado?) e coleciona conquistas. Em uma semana, ficou em quinto lugar na lista de lançamentos mais veiculados no mundo, segundo o Spotify Brasil. Além disso, figurou nas listas de mais escutados em outras plataformas como Deezer e Apple Music. O single “20 Ligações” atingiu a marca de 10 milhões de execuções no streaming.

Natiruts e Baco Exu do Blues

Local: Parque da Cidade – Praça das Fontes. Brasília – DF

Abertura dos Portões: 17h

Censura: 16 anos

Venda on-line SEM TAXA: https://www.bilheteriadigital.com/natiruts-no-parque-07-de-maio

Setor único: R$ 95 – meia entrada ou doador de 1 kg de alimento. Valor referente ao 1º lote e sujeito a alteração sem aviso prévio.

Ponto de venda físico: Loja Super Forma – CLSW 303, bloco B, loja 6 – Sudoeste

Informações: 61 3554-4005

Realização: Zeroneutro e Oh! Artes

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira