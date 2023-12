Natal Solidário do SPX reúne atrações musicais em prol de crianças carentes

O evento será open bar e vai reunir diversos artistas de Brasília na Worlld Brasília (SIA Trecho 3), a partir das 21h

O grupo de forró Só Pra Xamegar realiza, nesta quinta-feira (21), o “Natal Solidário do SPX”. O evento será open bar e vai reunir diversos artistas de Brasília na Worlld Brasília (SIA Trecho 3), a partir das 21h. Para entrar, basta levar um brinquedo ou 1kg de alimento. Não haverá cobrança de couvert. Os ingressos podem ser retirados no Sympla.

A noite vai contar com shows de Roni & Ricardo, Felipe Nunes, Junior Original, Menino Ricco e Encosta Neu. O open bar será até 22h30, com cerveja, refrigerante e água à disposição. Até 23h, algumas das bebidas custarão R$ 5.

Os alimentos arrecadados no Natal Solidário do SPX serão doados para a creche Semeando a Esperança, na Cidade Estrutural, informa o músico Bruno Rios, integrante do Só Pra Xamegar. “Esperamos beneficiar a instituição com uma quantidade significativa de alimentos e brinquedos, levando alegria e esperança para as crianças atendidas pela creche”, completa o vocalista da banda, Diogo Henrique.

Serviço

Natal Solidário do SPX

Quinta-feira, 21 de dezembro

A partir das 21h

Na Worlld Brasília – SIA Trecho 3, lotes 2115 a 2145

Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou brinquedo em bom estado de conservação

Retirada antecipada no Sympla