Nany People volta a Brasília com o espetáculo “Tsunany”

Apresentação única será realizada nesta sexta (21), no Teatro Caesb, em Águas Claras. Ingressos já estão à venda

Nany People está de volta a Brasília com o espetáculo “Tsunany”. Desta vez a atriz e comediante se apresenta em Águas Claras, no Teatro Caesb, em apresentação única as 21h.

A comédia relata de maneira divertida os diversos “mal sucedidos hábitos” da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos tecnológicos desregrados, como o uso indiscriminado de celulares aplicativos e as consequências em nossos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

Neste solo, Nany People apresenta uma personagem que expõe assuntos sobre diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo, mantendo, é claro, uma linha espontânea de intensa interação com o público. “Tsunany” é tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica”, diz Nany.

Serviço

Nany People – “Tsunany”

Local: Teatro da Caesb – Águas Claras

Data: sexta, 21 de Outubro

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 50 no site Bilheteria Expressa