Nando Reis traz a turnê “Nando Hits” a Brasília

Na turnê “Nando Hits”, Nando traz à tona seus mais de 40 anos de carreira, entre trabalhos solo e parcerias ao longo das quatro décadas

No dia 14 de abril, o cantor e compositor Nando Reis apresenta ao Distrito Federal a turnê “Nando Hits”. O show ocorre no Auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a partir das 22h.

Na turnê “Nando Hits”, Nando traz à tona seus mais de 40 anos de carreira, entre trabalhos solo e parcerias ao longo das quatro décadas. “Resposta”, “All Star” e “Dois Rios” são alguns dos sucessos que certamente estarão no show, bem como o single “N”, um dos últimos lançados.

Na banda, Eduardo Schuler da banda COLOMY substitui Pupillo Oliveira (ex-Nação Zumbi) na bateria e se junta com os outros infernais Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).

Sebastião Reis

A turnê “Nando Hits” traz como novidade a participação especial do filho de Nando, Sebastião Reis, que também integra a banda COLOMY. Em 2021, pai e filho lançaram um EP inédito de nome “Nando e Sebastião”, com arranjos e interpretações ímpares dadas pelos violões do filho às já conhecidas canções do pai.

Em paralelo a turnê, o compositor vem lançando uma série de singles, intitulado como “Série Nando Hits”. O primeiro lançamento foi o single N, em parceria com o duo Anavitória, e não parou mais: vieram Onde Você Mora, regravada com Melim, Um Tiro no Coração, com Pitty, Não Vou Me Adaptar, ao vivo com Arnaldo Antunes, Vou Te Encontrar, com Péricles, Sim, com Jão, Prá Você Guardei, com a banda Colomy e Sutilmente, com Samuel Rosa. Com isso, Nando lança uma nova luz sob canções do seu repertório que até então não tinham tido a oportunidade de serem trabalhadas com a devida importância – ou até mesmo nunca tinham sido gravadas por ele, mas por seus parceiros.

O conjunto de versões regravadas, somadas aos já conhecidos ‘hits’, inspiraram o repertório do show “Nando Hits” que vem percorrendo o Brasil.

SERVIÇO

Turnê ‘Nando Hits’

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Data: Dia 14 de abril (Sexta-feira)

Horário: 22h

Informações: (61) 98409-0198

Classificação Indicativa: 14 anos