Na Praia traz rap neste fim de semana

Além de Matuê, Orochi, Ret e Poze, tem sertanejo no domingo (21) e MPB na sexta (19)

O fim de semana no Na Praia vai ser de rap! No sábado (20), tem Matuê, Orochi, Filipe Ret e Poze do Rodo.

Além de rap, vai ter MPB e sertanejo. Na sexta-feira (19), tem Marisa Monte; no domingo (21), é dia de Murilo Huff, Clayton e Romário e Ícaro e Gilmar.

Programação:

Sexta-feira (19): Marisa Monte

Sábado (20): Matuê, Filipe Ret, Poze do Rodo, Orochi

Domingo (21): Murilo Huff, Clayton & Romário, Ícaro & Gilmar

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Serviço

Na Praia Festival

Até 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc