Na Praia recebe 30PRAUM, Nattan, Banda Eva e muito mais

Nesta semana, tem festa sexta, sábado e domingo, com artistas dos mais variados gêneros musicais

O festival Na Praia chega ao oitavo fim de semana de shows. Nesta semana, tem festa sexta, sábado e domingo, com artistas dos mais variados gêneros musicais: do trap ao sertanejo, passando pelo forró e o axé da Bahia.

Na sexta-feira, tem show dos artistas da 30PRAUM: Matuê, Teto e WIU. O DJ Zullu completa a festa.

No sábado, é dia de Desmanttelo do Nattan. O novo projeto do cantor tem como lema “Esqueça o juízo em casa que Desmanttelo só presta grande!”

No domingo, o clima é, definitivamente, de praia! Matheus & Kauan retorna a Brasília com o projeto ‘Praiou’. Junto à dupla sertaneja, estará a Banda Eva, com sucessos como Beleza Rara, Leva Eu, Me Abraça, e Vem Meu Amor.

Os ingressos para todos os shows podem ser garantidos pelo app/site R2 com.vc ou site napraia.com.vc.

Serviço

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival