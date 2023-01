Músicos do Clube do Choro se apresentam no ‘Que Pasta?! Cantina’

Será cobrado apenas um couvert no valor de R$ 10

Um restaurante italiano com ritmos brasileiros! Essa é a proposta que o Que Pasta!? Cantina vai apresentar para o público neste domingo (22), a partir das 13h30, em parceria com os músicos George Costa, Rafael Bandol e Nathália Marques, do Clube do Choro, com uma apresentação inédita na varanda do recém inaugurado empreendimento no Venâncio Shopping.

Será cobrado apenas um couvert no valor de R$ 10. Para mais informações e reservas: (61) 9 9324-2250 e @quepastabrasília.

Em funcionamento desde o último dia 13, o restaurante Que Pasta?! Cantina é o segundo empreendimento da marca do restaurateur André Sampaio, da sommeliere Ana Clara Carvalho – ambos ex-grupo Fasano -, além do empresário João Pedro Vieira.



Foto: Divulgação

Música no Que Pasta?! Cantina

Domingo, 22 de janeiro

A partir das 13h30

Onde: dentro do Venâncio Shopping – Setor Comercial Sul, qd. 6

Para mais informações: (61) 9 9609-5652 e @quepastabrasilia