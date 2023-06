Músicas românticas tomarão conta do Terraço Shopping

Junho será o mês de homenagear os namorados e os ritmos típicos das festas juninas

Os brasilienses poderão comemorar o mês dos namorados com muito romance no Terraço Shopping. O clima já estará no ar neste sábado (3), com o artista Anderson Estima, que abrirá os Sábados Culturais, às 19h30, no palco da praça central com seu show de voz e violão. No Almoço Musical de domingo (4), às 13h, o cantor, compositor e guitarrista Thiago Ruby levará para o shopping sua versatilidade com influências de diversos gêneros como o Rock, Pop, R&B e MPB.

No segundo fim de semana do mês, será a vez das mulheres tomarem conta do palco do Terraço Shopping. A cantora e compositora Maíra Guedes levará seu show autoral, já conhecido pelo público, em um estilo pop brasileiro, para encantar os corações dos namorados, no sábado (10). Já no domingo (11), será a vez de Aline Lakiss soltar a voz e mostrar toda sua forma alegre, autêntica e marcante, com um repertório pop/rock recheado com hits de grandes artistas que marcaram e emocionaram várias épocas.

Entrando no clima das festas juninas, no dia 17, o músico Junior Ferreira invadirá o palco do shopping com seu acordeom, com trabalhos autorais e referências da música brasileira. No domingo (18), o ex-vocalista do Forró Lunar, Thiago Lunar, fará um show com clássicos do forró de pé de serra, canções marcantes do forró universitário do início dos anos 2000 e versões de sucessos da MPB e do pop nacional em ritmo de xote.

E no último fim de semana de junho, Larissa Vitorino, uma musicista completa, dedicada e autêntica, se apresentará no sábado (24), com seu show pensado para encantar o público e externar emoção. No domingo, dia 25, o músico GG Sobral encerra a programação musical do shopping privilegiando as composições nordestinas, para comemorar o período das festas juninas. O show contará com a participação de Marcos China na percussão.