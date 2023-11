Musical ‘Caetanas’ chega à Caixa Cultural Brasília

Repertório reúne clássicos de Caetano Veloso

O Teatro da Caixa Cultural Brasília recebe, nos dias 14, 15 e 16 de novembro, o musical Caetanas, com repertório de clássicos de Caetano Veloso. Na história, quatro mulheres lutam contra a especulação imobiliária que ameaça invadir as terras do vilarejo em que vivem, no litoral cearense. Além de sucessos como Tigresa e Força Estranha, o musical traz ainda um repertório enriquecido por levadas dos ritmos musicais coco e maracatu.

Com direção de Ariza Torquato e André Ximenes, autor da dramaturgia, a obra conta a trajetória de Luzia, interpretada por Adna Oliveira, que aos 60 anos de idade e em meio a uma disputa territorial, reencontra sua grande paixão da juventude. Também compõem o elenco as também atrizes e cantoras Fabíola Líper, Muriel Cruz e Aretha Karen.

Toda a trilha sonora é executada ao vivo por Pedro Madeira, Ayla Lemos e Guilherme Peixoto, que dão ritmo e vida à interpretação vocal das atrizes. Expoentes das artes cênicas do Ceará, as artistas levam à cena unicidade identitária e emprestam a vivência de cada uma às suas personagens.

“O tempo passa diferente em Caetanas, ou são essas mulheres que passam diferente pelo tempo”, explica o autor. O espetáculo tem como coluna vertebral Força Estranha, de Caetano, que tece uma narrativa e evoca outras, ressignificando o passado para glorificar o presente. “É preciso cantar para lembrar e para esquecer, para permanecer viva ao contar aquilo que viu. Reviver para sobreviver”, argumenta o diretor e dramaturgo.

