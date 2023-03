Museu Nacional recebe evento em homenagem a símbolos da luta feminina

Serão homenageadas mulheres como Nise da Silveira, Mercedes Sosa, entre outras. O “Mulheres Além Mares” é gratuito de classificação livre

O centro da capital federal será envolto de beleza e história com um espetáculo de iluminação e fotografias de mulheres ibero-americanas. No dia 31 de março (sexta-feira), a partir das 19h, a cúpula do Museu Nacional da República será invadida por projeções de símbolos da luta feminina, como Nise da Silveira, Margarita Salas, Manuela Saenz, Rigoberta Menchú, Patrícia Mamona, Mercedes Sosa, entre muitas outras. Mulheres Além Mares é uma iniciativa das embaixadas da Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Panamá, Portugal e República Dominicana e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. O evento é gratuito e a classificação é livre.

Será uma noite de celebração dos laços de amizade além das fronteiras do Brasil e para relembrar a história de mulheres que fizeram e fazem do território e dos mares, no âmbito da América Ibérico, algo extraordinário. O público desfrutará também de boa música ibero-americana com a DJ Mica no comando.

A quantidade de mulheres relevantes não caberia em um só evento. Mas todas elas estarão representadas, por meio dos nomes escolhidos pela curadoria, na fachada do Museu Nacional, nessa singela e bela homenagem.

“Y tanto o más que todo esto necesita una nación de mujeres sublimes.” Ortega y Gasset

Serviço:

Mulheres Além Mares

Sexta-feira, 31 de março

A partir das 19h

Praça do Museu Nacional da República – Setor Cultural Sul, Lote 2, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, Brasília-DF

Entrada franca

Livre para todos os públicos