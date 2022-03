Museu de Arte de Brasília recebe brasilienses em aulas livres e visitas guiadas

O MAB receberá palestras sobre sustentabilidade e feiras colaborativas, dentro de uma programação que segue até o fim do ano

As próximas semanas prometem uma programação movimentada no Museu de Arte de Brasília (MAB), endereço prestigiado da capital federal. O espaço, que junto com a Concha Acústica faz parte do Complexo Cultural Beira Lago, receberá muitas atividades em diferentes etapas até o fim do ano.

As visitações guiadas às exposições dão start à programação, que também inclui aulas gratuitas para todas as idades, palestras sobre sustentabilidade e feiras colaborativas gratuitas, além de lojinhas de souvenirs e vending machines que estarão no local. O intuito do projeto é dar visibilidade ao museu, que estava fechado desde 2007 e foi reinaugurado em abril de 2021, no aniversário da cidade.

Entre os principais destaques da programação estão as aulas e oficinas voltadas para o compartilhamento de experiências e qualificação profissional. Ao todo, serão mais de 156 horas de ações formativas, com temas como história da arte antiga e moderna, introdução ao desenho, corpo e movimento, introdução a DJ, entre outros assuntos que prometem animar quem não perde uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre o universo da cultura. As aulas serão independentes e ocorrerão aos sábados e domingos. Ou seja, quem se interessar pode assistir a uma só, ou várias. Para se inscrever, basta entrar em contato por telefone, mas a quantidade de vagas é limitada.

Feiras, palestras e visitações guiadas

Outra parte da programação que promete são as feiras colaborativas, que terão as datas divulgadas posteriormente. Cada uma delas ganhará um tema: artesanato, literatura, moda e gastronomia, como ocorreu na inauguração do projeto Complexo Cultural Beira Lago, em 2021. Em cada encontro temático, haverá 10 estandes com expositores.

As visitações guiadas às exposições, que têm curadoria do próprio MAB, serão entre quarta a segunda-feira, de 9h às 21h, até o fim de dezembro deste ano. A programação do projeto também inclui visitas direcionadas a alunos de instituições públicas e particulares do Distrito Federal, para aproximá-los das ideias de cultura, criatividade, inovação e tecnologia. As palestras sobre sustentabilidade, por sua vez, serão quatro.

Foto/Reprodução

Sobre o projeto

O projeto Complexo Cultural Beira Lago, na qual o MAB está inserido, é uma iniciativa da associação Amigos do Futuro em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). Em 2021, a iniciativa reuniu feiras colaborativas temáticas e aulas no MAB, além de uma programação de filmes na Concha Acústica. O objetivo é fomentar e incentivar a cultura no quadradinho brasiliense, além de dar visibilidade a esses dois endereços importantes da cidade.

Serviço:

Programação no MAB

Onde: SHTN, trecho 01, projeto Orla polo 03, Lote 05, Brasília, DF

Atividades formativas:

02/04 – História da Arte no Brasil

09/04 – Arte e Tecnologia

Introdução a DJ

23 de abril, 21 de maio, 04 de junho, 09 de julho, 13 de agosto e 19 de novembro

Introdução a Fotografia

30 de abril, 28 de maio, 11 de junho, 16 de julho, 20 de agosto e 20 de novembro

Fundamentos da Linguagem Visual

07 de maio, 27 de agosto, 22 de outubro e 27 de novembro

Corpo e movimento

14 de maio, 03 de setembro, 29 de outubro e 03 de dezembro

História da Arte Antiga

18 de junho, 10 de setembro, 26 de novembro e 17 de dezembro

História da Arte Moderna

25 de junho e 17 de setembro

Introdução à Escultura

02 de julho, 24 de setembro e 05 de novembro

Introdução à Pintura

23 de julho e 15 de outubro

História da Arte no Brasil

30 de julho

Arte e Tecnologia

06 de agosto

Introdução ao Desenho

01 de outubro, 12 de novembro e 10 de dezembro

Introdução à Gravura

08 de outubro

Horário das atividades formativas: 9h às 13h (4 horas/aula)

Telefone para inscrições: 99246-3245

Palestras sobre sustentabilidade:

07/04 – Sustentabilidade – 12h a 13h

30/04 – Sustentabilidade – 12h a 13h

28/05 – Sustentabilidade – 12h a 13h