Museu da República recebe exposição ‘Clareira’ da artista Luiza Gottschalk

A mostra ficará disponível entre os dias 25 de fevereiro e 10 de abril, e apresentará 22 pinturas criadas entre 2019 a 2022

As pinturas de Luiza Gottschalk são inspiradas na essência da natureza e suas cores. Seu mais novo trabalho a mostra ‘Clareira’ demonstra de forma enraizada sua imaginação durante sua infância vivida na fazenda até os nove anos de idade.

O trabalho desenvolvido entre os anos de 2019 e 2022, trás técnicas que misturam pigmentos em tecidos com água e tinta óleo. Serão expostas 22 pinturas no Museu da República a partir do dia 25 de fevereiro.

Divulgação

Os visitantes da exposição ficaram imersos em uma verdadeira clareira, criação da própria artista, que desconstruiu o espaço para uma conexão maior com as obras. “Quero que o público sinta a floresta através das pinturas com suas cores, matizes e texturas, além do aroma que exala das folhas e deixar no ar a pergunta: Você está olhando a floresta, ou é ela que te olha?”, explica Luiza

Suas obras ainda são influenciadas por diferente linguagens artísticas, relacionadas com a sua formação que inclui teatro e dança.

Para Denise Mattar, curadora da exposição, arte e vida andam juntas, que se aproximam com, simbologias e metáforas juntando cores, sons, sabores. “Um artista como Kandinsky, que, descortinou um mundo novo de possibilidades para a arte, afirma em seu livro O Espiritual na Arte, que “não se vê uma pintura apenas com os olhos, mas com os cinco sentidos”. Nesse imbricamento entre arte, vida e magia se situa a proposta de Luiza Gottschalk para sua pintura.”, define Mattar.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Serviço

Exposição Clareira de Luiza Gottschalk

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Museu da República

Data e horário: de 25 de fevereiro a 10 de abril, sextas-feiras, sábados e domingos, das 9h às 17h