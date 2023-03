Multishow tem plano B caso Drake proíba transmissão de última hora

Após Drake cancelar a transmissão de seu show no Lollapalooza Argentina, Multishow informa estar preparado caso haja algum imprevisto na edição do festival que ocorrerá no Brasil

São Paulo – SP

Desde que Drake proibiu a transmissão de seu show minutos antes de subir ao palco do Lollapalooza Argentina, os fãs brasileiros que pretendiam assistir à apresentação do rapper em casa ficaram em dúvida: vai acontecer a mesma coisa aqui?



Procurado pela reportagem, o Multishow afirma que está preparado para fazer “ajustes de última hora” em caso de imprevisto -por exemplo, uma proibição minutos antes do início da transmissão. Sem citar o nome do rapper, o canal diz: “O Multishow informa que a transmissão do Lollapalooza BR está prevista para ocorrer normalmente, respeitando a liberação de direitos feita pelos artistas. O canal é referência em transmissões ao vivo de grandes festivais e estará sempre preparado para realizar eventuais ajustes de última hora em sua programação caso seja necessário”.



Em 2019, Drake também proibiu a transmissão de seu show no Rock in Rio, alegando que a chuva atrapalharia a apresentação. A solução encontrada pelo Multishow fez sucesso nas redes sociais: no lugar do show do rapper canadense, foi exibido um show de Rihanna, sua ex.



Na ocasião, a vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, defendeu o músico: “Se alguma coisa fez ele decidir não querer a transmissão, a gente tem que respeitar. É um artista muito esperado por todos e a gente lamenta que quem está em casa não vai poder acompanhar”, afirmou Roberta Medina. E completou: “Ele terá um bom motivo para isso e temos que respeitar o artista. Ele não vai se colocar nessa situação à toa”.