Mostra reúne artistas de diversas linguagens e explora tecnologias analógicas e digitais

Evento será interativo, transmitido online, ao vivo, no próximo sábado (12)

No próximo sábado (12), às 20h, será realizada a mostra que encerra as atividades do Colab Performações, oficina-laboratório promovida pelo Ajuntamento Abre Salas. Na programação estão artistas de diversas linguagens artísticas, que desenvolveram durante a edição deste ano seus projetos independentes.

O evento permitirá a interatividade do público espectador e será transmitido pela internet, ao vivo, em www.abrindoasala.com. A entrada é franca. O projeto é fomentado pelo Fundo de Apoio à Cultura do governo distrital (FAC).

Para a artista Janaína Moraes, integrante do Ajuntamento Abre Salas, a mostra é o momento em que públicos diferentes, que se interessam por distintas linguagens, possam entrar em contato.

“A formação de público é essencial, e queremos estar em contato com ele, por isso, quem assiste também dá assistência, porque participa. Mas essa participação é concebida de forma muito sutil, com a ideia do convite, que não expõe quem é plateia, justamente porque consideramos todos os tipos de espectadores.

É também uma oportunidade de colocar públicos diferentes em contato, porque as linguagens artísticas da mostra são diversas”, define.

Foto|Divulgação

O hibridismo, que tem sido cada vez mais comuns em apresentações artísticas durante a pandemia de Covid-19, une formatos digitais e não-digitais. A solução é adotada pelo Colab Performações tanto para viabilizar o evento quanto para investigar essa ferramenta. “Este ano a vivência foi muito intensa porque o formato digital nos demanda rearranjar a resposta que damos para quem participa do processo.

Manejar diferentes plataformas digitais também nos permite explorar possibilidades. O hibridismo está além das telas, mas entre telas também. E desenvolvemos no ambiente digital brincadeiras possíveis que envolvem tecnologias ancestrais, analógicas, além das mais recentes, que são digitais e virtuais”, explica Janaína.

SERVIÇO

Mostra Colab Performações 2022

Sábado (12 de fevereiro), às 20h

Link da transmissão: www.abrindoasala.com

Gratuito

Classificação Indicativa: Livre