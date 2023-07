Miss Arniqueira e modelo de sucesso ensinam garis a desfilar na passarela

Ensaio para os colaboradores da Sustentare, inscritos no concurso Miss & Mister Gari 2023, será nesta quinta-feira (13), às 9h, no Distrito de Limpeza de Taguatinga

A Miss Arniqueira Anna Clara Melo e o modelo Adriano Lugoli vão desfilar para os colaboradores da Sustentare Saneamento finalistas do concurso Miss & Mister Gari 2023. Confiança, desenvoltura, presença e postura serão alguns dos pontos a serem demostrados na prática. Anna Clara e Adriano também darão exemplos motivacionais, pois ambos possuem impressionantes histórias de superação de vida. O ensaio será nesta quinta-feira (13), às 9h, no Distrito de Limpeza de Taguatinga.

“O Miss & Mister Gari é um concurso que eleva a autoestima dos colaboradores, então convidamos a Anna Clara e o Lugoli porque além de profissionais, eles são um grande exemplo de transformação de vida. Nosso intuito é empoderar os participantes com confiança, determinação e alegria”, esclarece Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento.

Adriano Lugoli era ex-morador de rua viciado em crack. Depois de passar por uma clínica de reabilitação e se apegar a Deus, o ex-morador de rua consegui mudar de vida. Após um ensaio fotográfico junto com a esposa, surgiu a oportunidade de se tornar modelo e hoje ele é bastante reconhecido no meio. Já gravou propaganda estrelada por Ronaldo Fenômeno, participou de diversos catálogos e fundou sua própria agência de modelos, a Lugoli Company.

Já Anna, com apenas 14 anos foi diagnosticada com escoliose avançada que lhe causou uma deficiência, além de fortes dores. Ela sentia muita vergonha e passou a ter depressão. Tudo mudou quando foi convidada a participar do concurso de Miss Arniqueira, o qual só aceitou participar de última hora e ainda assim venceu. Em seguida, ficou em quarto lugar no Miss Brasília, onde levou o troféu Miss Fotogenia. A depressão foi embora, com fisioterapia e RPG a deficiência quase está praticamente corrigida e Anna despontou nas passarelas e em eventos.

A Sustentare realizou seletiva para o Miss & Mister Gari no dia 30 de junho. Foram selecionados 15 colaboradores, sendo 10 mulheres e 5 homens, para participarem da final do concurso no dia 16 de julho, às 18h, no Pavilhão do Parque da Cidade.

No ano passado, a Sustentare conquistou o primeiro e o segundo lugares do concurso feminino com Ítala Vitória Rodrigues e Liedete Ferreira, respectivamente, e no masculino o Miss Simpatia com Lucas Guimarães.

SERVIÇO

Ensaio para o concurso Miss & Mister Gari com a Miss Arniqueira Anna Clara Melo e o modelo Adriano Lugoli

Quando: quinta-feira (13), às 9h

Onde: Distrito de Limpeza de Taguatinga – QNG 47 área especial 9