Mezanino abre exposição do fotógrafo Sergio Coimbra dedicada ao café

A partir desta quinta-feira (26/5), a mostra “Arte, Café & Paixão” abre a nova temporada da galeria do Mezanino da Torre de TV de Brasília, apresentada pelo Banco de Brasília – BRB

A próxima novidade artística da capital federal é para os fãs de café. O renomado fotógrafo de gastronomia Sergio Coimbra foi convidado pelo Grupo 3corações, maior empresa de cafés do país, conhecida por sua inconfundível qualidade e sabor em seus produtos, para dar um novo olhar para uma das bebidas mais antigas da humanidade. O resultado disso é a exposição “Arte, Café e Paixão”, que tem como foco unir a paixão de todos pelo café em forma de arte. A mostra abre a nova temporada da galeria do gastrobar Mezanino, localizado no primeiro andar da Torre de TV, a partir desta quinta-feira (26/5).

Seguindo a linha da descoberta, a mostra traz uma série de fotos artísticas que capturam cenas de alguns dos métodos de preparo do café com o olhar peculiar do fotógrafo. Prensa francesa, espresso, café coado e outros rituais foram retratados no estúdio de Sérgio seguindo seu estilo único que opta por um fundo escuro e técnicas de luz que criam texturas e cores para ressaltar as particularidades de cada método, uma vez que a bebida tem um papel importante em sua vida e que transcende gerações em sua família.

“Minha relação com o café vem de gerações. Durante todo processo, procurei registrar a mistura sensorial, o movimento, a delicadeza e as muitas histórias que vêm dentro de cada xícara”, explica Sérgio, que é responsável por retratar pratos criados por chefs premiados de todo o mundo como o japonês Yoshihiro Narisawa, o italiano Massimo Bottura e o brasileiro Alex Atala.

Apresentada pelo Grupo 3corações, com patrocínio do Banco de Brasília — BRB, Financeira BRB, Seguros BRB, Laboratório Exame Medicina Diagnóstica e pela Beck’s, a exposição será inaugurada no dia 26 de maio, a partir das 17h30, e fica aberta para o público que passar pelo Mezanino até o dia 18 de junho.

Serviço

Exposição “Arte, Café e Paixão”, de Sergio Coimbra

Local: Mezanino da Torre de TV de Brasília (Eixo Monumental — Área Cívico-Administrativa — Andar R — Brasília — DF)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Período de temporada: 26 de maio a 18 de junho de 2022

Horário de funcionamento da galeria: terça a quarta, das 11h30 às 18h00, quinta a sábado, das 11h30 às 20h00

Taxa de manutenção: R$15,00

Mais informações: @meza.nino