Poze do Rodo faz show no Complexo Fora do Eixo

O funkeiro Poze do Rodo faz show em Brasília neste sábado (11). O MC se apresenta no Complexo Fora do Eixo (Saan, qd. 1).

A noite conta ainda com o pagode do grupo Benzadeus e com os DJs Hugo Drop, Luk e Thiago May. O evento começa a partir das 21h.

Os ingressos já estão à venda no site Digital Ingressos e custam a partir de R$ 70.

Serviço

Poze do Rodo

Sábado, 11 de novembro

A partir das 21h

No Complexo Fora do Eixo (Saan, qd. 1)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Digital Ingressos