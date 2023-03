MC Pedrinho e Veigh se apresentam em Brasília neste fim de semana

Shows ocorrem na sexta e no sábado, respectivamente. Ingressos já estão à venda

O Complexo Fora do Eixo, no Saan, recebe os shows de Veigh e MC Pedrinho neste fim de semana. Os artistas prometem agitar Brasília nos dias 17 e 18 de março. Os ingressos antecipados já estão à venda no site Furando a Fila.

Um dos maiores nomes do funk nacional, MC Pedrinho sobe ao palco na sexta (17/03). O cantor já é consagrado na música brasileira, e tem sucessos como “Dançarina”, “Bipolar” e “Eu Vou Te Pegar”. A noite ainda tem The Mafia, Hugo Drop, Disstinto, Luk e Kacá.

MC Pedrinho. Foto: Divulgação

Quem se apresenta na sábado (18/03) é o paulista Veigh, uma febre do momento na música brasileira. Famoso no trap brasilerio. O cantor é dono de hits como “Vida Chique”, “ClickBait” e “Movimentou”. Logo depois, tem o pagodinho do Mistura 61 e os DJs Pepê, DJ A e Thiago May.

Programação

Sexta (17/03): MC Pedrinho, The Mafia, Hugo Drop, Disstinto, Luk e Kacá.

Sábado (18/03): Veigh, Mistura 61, Pepê, DJ A e Thiago May.

SERVIÇO

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Valor: a partir de R$ 40 meia-entrada (sujeito a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos