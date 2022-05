Marvyn Convida: em novo projeto, cantor divide o palco com artistas nacionais

Show de lançamento conta com Vitin, vocalista da banda Onze20

Não é atoa que Brasília tem se destacado por seus grandiosos eventos culturais. E para não ficar de fora, o cantor brasiliense Marvyn embarcou na onda da retomada das festas e estreia, no dia 12 de maio, seu novo projeto: “Marvyn Convida”. Na primeira apresentação, o cantor vai dividir o palco da Shed Club com Vitin, vocalista da banda Onze20.

A proposta do Marvyn Convida é de fazer shows quinzenalmente, todos na Shed Club, com cantores do Brasil todo.O artista não esconde as emoções em ver o projeto finalmente sair do papel. “É a realização de um grande passo para a minha carreira. Poder trazer tantos nomes da música brasileira para Brasília e poder proporcionar essa diversidade cultural e muita alegria é o que estava faltando”, explica.

Na programação, o cantor trará muita brasilidade, sempre passeando pelos ritmos como costuma fazer nas noites da capital, além do seu repertório autoral. Já Vitin é conhecido por cantar sucessos como:

“Meu Lugar”, “Não Vai Voltar”, “Sou Teu Fã” feat Bruno Martini e Dennis DJ entre outros sucessos.

Os nomes serão anunciados nas páginas das mídias sociais do cantor Marvyn (@marvynoficial). Os ingressos do primeiro “Marvyn Convida” já estão disponíveis no Sympla.

Sobre Marvyn

Carioca de nascença e brasiliense de coração, Marvyn é um dos nomes atuais mais importantes da cena musical da cidade. Com 14 anos de carreira, o cantor faz sucesso pela originalidade e sensibilidade das suas canções, além de voz e presença marcante.

Seu som mistura ritmos bem brasileiros como samba e samba-rock com toques de R&B e neo-soul. Sua trajetória inclui a participação em musicais de sucesso como “Across The Universe”, no qual interpretava clássicos dos Beatles, além de participar de importantes festas e festivais da cidade, como COMA, Funn Festival e Na Praia.

Marvyn Convida

Quando: 12 de maio

Local: Shed Club Brasília – SCES Trecho 02 Cj. 26/27, Lotes 02A e 02B – Brasília

Horário: 20h

Instagram do cantor: @marvynoficial

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/marvyn-convida-vitin-onze20/1550867