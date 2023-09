Mart’nália se apresenta na Caixa Cultural no próximo dia 15

Serão dois shows de 60 minutos cada, onde Mart’nália apresentará seus sucessos, sambas consagrados e grandes clássicos

Vencedora de dois Grammys Latinos na categoria Melhor Disco de Samba com “Mart’nália Canta Vinicius de Moraes”, de 2019, e “+Misturado”, 2017, a cantora e compositora se apresenta no teatro da Caixa Cultural Brasília em sessão dupla, no dia 15 de setembro, às 19h e às 21h. Serão dois shows de 60 minutos cada, onde Mart’nália apresentará seus sucessos, sambas consagrados e grandes clássicos.

Ainda sobre repertório, a base do show será o álbum “Sou Assim Até Mudar”, lançado em 2021. “Tocando a Vida” é destaque do disco.

Criada no samba desde criança, por influência de seu pai, Martinho da Vila, Mart’nália é cantora, compositora, percussionista e violonista. Se apaixonou pelo ritmo acompanhando Martinho nas rodas de samba na Vila Isabel, onde construiu a base que a fez se tornar uma das damas do gênero.

Mart’nália teve o reconhecimento de grandes da MPB já no começo da carreira. Caetano Veloso foi o diretor artístico do álbum “Pé do meu Samba”, de 2002, e Maria Bethânia dirigiu “Menino do Rio”, de 2005. A partir desses, Mart’nália passou a atrair grande atenção, apresentando-se por todo o Brasil e internacionalmente, com turnês na Europa e África.

Serviço:

Mart’nália

Local: Caixa Cultural Brasília – SBS, quadra 4, lotes 3/4

Dia e horários: 15 de setembro, sexta-feira, às 19h e às 21h

Ingressos a partir de R$ 15

Vendas a partir de 9 de setembro na bilheteria da Caixa Cultural

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos