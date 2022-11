Marina Sena é atração do Festival Bocadim 2022

Cantora integra line-up que já tinha nomes como Romero Ferro, Thiago Pantaleão e Jadsa. Evento é realizado de 2 a 4 de dezembro no Estádio Nacional e tem entrada gratuita

A cantora Marina Sena é o último nome apresentado para o line-up do Festival Bocadim 2022. O evento, que celebra a cultura LGBTQIA+ é realizado de 2 a 4 de dezembro com 25 atrações na Arena BRB Mané Garrincha e tem entrada gratuita para os três dias. O show da artista mineira, que ficou conhecida nacionalmente com o hit “Por Supesto”, é no domingo e encerra o festival, que apresenta shows de Thiago Pantaleão, Romero Ferro, Jadsa, Doralyce, Tícia e Pony Zion. Os ingressos gratuitos (sujeitos à lotação) estão disponíveis para retirada no Sympla.

Neste ano, o Bocadim realiza sua nona edição com o lema “De tudo, para todes” e criou um line-up com estilos musicais variados, com encontro de gerações, gostos e estilos. Dentro desta perspectiva, o evento coloca no palco artistas do Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste do País. A cada dia, a programação privilegia diferentes vertentes musicais. Na sexta (2/dez), o rock será o protagonista. Já no sábado (3/dez), o público tem uma mistura entre rap, funk e afro-brasilidades. No último dia (4/dez), é a vez do pop, ragga e brega.

Serviço